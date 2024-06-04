Из-за чрезмерного потребления: Укрэнерго сообщило об аварийных отключениях света в 7 областях и Киеве

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В Минобороны рассказали о проценте обращений женщин в центры рекрутинга
  •  43 просмотра

В Минобороны рассказали о проценте обращений женщин в центры рекрутинга

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"Единственный источник дохода": глава "ОПЗ" Ковальский рассказал об участии завода в зерновой инициативе
  •  96037 просмотра

"Единственный источник дохода": глава "ОПЗ" Ковальский рассказал об участии завода в зерновой инициативе

Эксклюзив
Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат
  •  100992 просмотра

Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат

Эксклюзив
Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп
  •  100812 просмотра

Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп

Эксклюзив
Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе
  •  70010 просмотра

Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе

Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?
  •  112138 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?

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Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину
  •  62307 просмотра

Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину

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Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР
  •  60115 просмотра

Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР

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Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке
3 июня 2024, 12:55  •  115320 просмотра

Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке

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В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер
3 июня 2024, 10:36  •  117866 просмотра

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3 июня 2024, 10:13  •  175286 просмотра
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"Укрэнерго" было вынуждено применить аварийные отключения электроэнергии в нескольких регионах из-за чрезмерного потребления, превышающего лимиты.

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Из-за чрезмерного потребления: Укрэнерго сообщило об аварийных отключениях света в 7 областях и Киеве

Наводнение на юге Германии: число погибших возросло до пяти

На юге Германии число погибших в результате масштабного наводнения возросло до пяти после того, как спасатели обнаружили тело женщины в затопленном автомобиле.

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Наводнение на юге Германии: число погибших возросло до пяти

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По факту конфликта между девушкой и двумя мужчинами в Оболонском районе столицы начато уголовное производство.

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НАТО разрабатывает несколько "сухопутных коридоров" для переброски американских войск и бронетехники к линии фронта в случае крупной европейской наземной войны с россией.

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НАТО разрабатывает альтернативные маршруты для доставки американских войск на восточный фланг в случае войны с россией - генерал

Презентовали потенциал в поставках зерновых и подсолнечного масла: украинская делегация посетила Секретариат Сообщества развития Юга Африки

Украинская делегация представила формулу мира Президента Зеленского, в частности, пункт 2 О продовольственной безопасности, и продемонстрировала сельскохозяйственные возможности Украины Секретариата Сообщества развития Юга Африки.

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Презентовали потенциал в поставках зерновых и подсолнечного масла: украинская делегация посетила Секретариат Сообщества развития Юга Африки

Более тысячи раз пограничникам предлагали взятку с начала полномасштабного вторжения

С начала полномасштабного вторжения пограничники пресекли 1100 попыток дачи взятки на общую сумму 12,2 млн грн в национальной и иностранной валюте.

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Более тысячи раз пограничникам предлагали взятку с начала полномасштабного вторжения

Правящая партия Грузии хочет ограничить права ЛГБТ в стране

Правящая партия Грузии планирует представить законопроекты, ограничивающие права ЛГБТ, включая запрет однополых браков, усыновление детей негетеросексуальными парами, операции по смене пола и "пропаганду ЛГБТ" в образовании и СМИ.

Общество •   •  9237 просмотра
Правящая партия Грузии хочет ограничить права ЛГБТ в стране

Украинские эксперты показали журналисту The Wall Street Journal западную микроэлектронику в российском оружии (видео)

Как отмечается в материале WSJ, несмотря на санкции Запада, россия продолжает импортировать важные иностранные компоненты для своего оружия, которое используется против Украины.

Война •   •  10684 просмотра
Украинские эксперты показали журналисту The Wall Street Journal западную микроэлектронику в российском оружии (видео)

Аварийные отключения электроэнергии введены в ряде регионов Украины

Аварийные отключения электроэнергии были введены во многих регионах Украины.

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Аварийные отключения электроэнергии введены в ряде регионов Украины

Кабмин выделил 2,19 млрд гривен на ремонт и строительство укрытий в 50 школах Украины

Кабинет Министров Украины одобрил распределение 2,19 млрд грн субвенций из государственного бюджета местным бюджетам на ремонт и строительство 50 укрытий в школах, в основном в 8 прифронтовых и приграничных с рф регионах.

Общество •   •  11477 просмотра
Кабмин выделил 2,19 млрд гривен на ремонт и строительство укрытий в 50 школах Украины