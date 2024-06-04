В Минобороны рассказали о проценте обращений женщин в центры рекрутинга
"Единственный источник дохода": глава "ОПЗ" Ковальский рассказал об участии завода в зерновой инициативе
Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат
Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп
Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе
Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?
Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину
Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР
Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке
В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер
Из-за чрезмерного потребления: Укрэнерго сообщило об аварийных отключениях света в 7 областях и Киеве
Наводнение на юге Германии: число погибших возросло до пяти
В Киеве произошел конфликт между девушкой и двумя мужчинами, открыто производство
НАТО разрабатывает альтернативные маршруты для доставки американских войск на восточный фланг в случае войны с россией - генерал
Презентовали потенциал в поставках зерновых и подсолнечного масла: украинская делегация посетила Секретариат Сообщества развития Юга Африки
Более тысячи раз пограничникам предлагали взятку с начала полномасштабного вторжения
Правящая партия Грузии хочет ограничить права ЛГБТ в стране
Украинские эксперты показали журналисту The Wall Street Journal западную микроэлектронику в российском оружии (видео)
Аварийные отключения электроэнергии введены в ряде регионов Украины
Кабмин выделил 2,19 млрд гривен на ремонт и строительство укрытий в 50 школах Украины
Популярные
"Сторонник" Булгакова и Фицо: кто владелец компании "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ"
Кабмин провел ряд кадровых решений: кто получил и кто потерял должность
Издевательства над военнопленными: Лубинец обратился к москальковой для открытия дела против солдат рф
До 400 тыс. грн могут получить общины на создание адаптивных спортивных клубов
Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ
Публикации
"Сторонник" Булгакова и Фицо: кто владелец компании "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ"
Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"? Эксклюзив
Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ
Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертовЭксклюзив
Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний
Из-за чрезмерного потребления: Укрэнерго сообщило об аварийных отключениях света в 7 областях и Киеве
"Укрэнерго" было вынуждено применить аварийные отключения электроэнергии в нескольких регионах из-за чрезмерного потребления, превышающего лимиты.
Наводнение на юге Германии: число погибших возросло до пяти
На юге Германии число погибших в результате масштабного наводнения возросло до пяти после того, как спасатели обнаружили тело женщины в затопленном автомобиле.
В Киеве произошел конфликт между девушкой и двумя мужчинами, открыто производство
По факту конфликта между девушкой и двумя мужчинами в Оболонском районе столицы начато уголовное производство.
НАТО разрабатывает альтернативные маршруты для доставки американских войск на восточный фланг в случае войны с россией - генерал
НАТО разрабатывает несколько "сухопутных коридоров" для переброски американских войск и бронетехники к линии фронта в случае крупной европейской наземной войны с россией.
Презентовали потенциал в поставках зерновых и подсолнечного масла: украинская делегация посетила Секретариат Сообщества развития Юга Африки
Украинская делегация представила формулу мира Президента Зеленского, в частности, пункт 2 О продовольственной безопасности, и продемонстрировала сельскохозяйственные возможности Украины Секретариата Сообщества развития Юга Африки.
Более тысячи раз пограничникам предлагали взятку с начала полномасштабного вторжения
С начала полномасштабного вторжения пограничники пресекли 1100 попыток дачи взятки на общую сумму 12,2 млн грн в национальной и иностранной валюте.
Правящая партия Грузии хочет ограничить права ЛГБТ в стране
Правящая партия Грузии планирует представить законопроекты, ограничивающие права ЛГБТ, включая запрет однополых браков, усыновление детей негетеросексуальными парами, операции по смене пола и "пропаганду ЛГБТ" в образовании и СМИ.
Украинские эксперты показали журналисту The Wall Street Journal западную микроэлектронику в российском оружии (видео)
Как отмечается в материале WSJ, несмотря на санкции Запада, россия продолжает импортировать важные иностранные компоненты для своего оружия, которое используется против Украины.
Аварийные отключения электроэнергии введены в ряде регионов Украины
Аварийные отключения электроэнергии были введены во многих регионах Украины.
Кабмин выделил 2,19 млрд гривен на ремонт и строительство укрытий в 50 школах Украины
Кабинет Министров Украины одобрил распределение 2,19 млрд грн субвенций из государственного бюджета местным бюджетам на ремонт и строительство 50 укрытий в школах, в основном в 8 прифронтовых и приграничных с рф регионах.