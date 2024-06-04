Из-за чрезмерного потребления: Укрэнерго сообщило об аварийных отключениях света в 7 областях и Киеве

Укрэнерго сообщило о вынужденном применении аварийных отключений электроэнергии в 8 регионах из-за чрезмерного потребления, превышающего лимиты, пишет УНН.

Детали

"Несмотря на неоднократные требования "Укрэнерго" к облэнерго придерживаться доведенных до областей лимитов, потребление в Донецкой, Житомирской, Николаевской, городе Киеве и Киевской, Кировоградской, Харьковской, Хмельницкой областях продолжило расти", - указали в компании.

Как отмечается, "когда потребление значительно превысило лимиты, "Укрэнерго" вынужденно применило с 14:25 аварийные отключения, а с 14:50 - специальные графики аварийных отключений для бытовых и промышленных потребителей в этих регионах". "Возможны перерывы в энергоснабжении объектов критической инфраструктуры", - добавили в компании.

"Эти виды ограничений будут действовать до тех пор, пока уровень потребления в областях не вернется в пределы лимитов. Тогда облэнерго смогут вернуться к плановым графикам ограничений", - отметили в Укрэнерго.

Аварийные отключения электроэнергии введены в ряде регионов Украины