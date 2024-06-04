Аварийные отключения электроэнергии введены в ряде регионов Украины

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Кабмин выделил 2,19 млрд гривен на ремонт и строительство укрытий в 50 школах Украины
Кабинет Министров Украины одобрил распределение 2,19 млрд грн субвенций из государственного бюджета местным бюджетам на ремонт и строительство 50 укрытий в школах, в основном в 8 прифронтовых и приграничных с рф регионах.
Размер субсидии будет автоматически пересчитан, с учетом новых тарифов на электроэнергию
В связи с повышением тарифов на электроэнергию размер субсидии для получателей будет автоматически пересчитан Пенсионным фондом Украины. Это не требует от получателей субсидий повторного обращения.
Повышение акцизов на сигареты: законопроект прошел первое чтение
Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о повышении акцизов на табачные изделия, при этом акцизный налог на сигареты привязан к курсу евро и должен увеличиваться на 23% в 2025 году, затем на 5% ежегодно в 2026-2028 годах, чтобы достичь минимального уровня ЕС к 2028 году.
Прокудин о ситуации на Херсонщине: оккупанты обстреляли Белозерку, есть раненые
В результате российских обстрелов погибли и получили ранения мирные жители в 16 населенных пунктах Херсонской области.
"Сторонник" Булгакова и Фицо: кто владелец компании "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ"
Вячеслав Петрище, владелец "Олсидз Блэк Си", имеет неоднозначную репутацию, поддерживая произведения Михаила Булгакова и заявление пророссийского политика Роберта Фицо о том, что "Украина - самая коррумпированная страна в мире".
Армия рф ударила по Середине-Буде в Сумской области, погиб мужчина
В результате обстрела российскими войсками города Середина-Буда Сумской области на собственном дворе погиб 70-летний пенсионер.
В Ровно эвакуировали работников ОВА: поступило сообщение о заминировании
Анонимное сообщение о минировании стало причиной эвакуации всех сотрудников из здания Ровенской облгосадминистрации, и в настоящее время спецслужбы проводят проверку помещения.
россияне снова совершили ракетную атаку на Днепропетровскую область, ранен пожилой мужчина
В результате ракетного обстрела Криворожья Днепропетровской области, где также был сбит вражеский беспилотник, был ранен 69-летний мужчина и поврежден частный дом.
Около 60% предпринимателей имеют проблему с поиском квалифицированных работников - Минэкономики
Согласно опросу Министерства экономики, 58% предприятий в Украине сталкиваются с проблемами поиска квалифицированного персонала, что указывает на нехватку квалифицированных работников на рынке труда.