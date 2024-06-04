Аварийные отключения электроэнергии введены в ряде регионов Украины

В Николаевской, Харьковской и Кировоградской, Киевской, Донецкой, Закарпатской областях сообщили о введении аварийных отключений электроэнергии, пишет УНН со ссылкой на ОВА и энергокомпании.

Николаевщина

По команде регионального диспетчерского центра в Николаевской области после 14: 30 сначала экстренно задействовали график аварийного отключения, а чуть позже - дополнительно специальные графики аварийных отключений, сообщили в "Николаевоблэнерго".

Харьковщина

В связи со сложной ситуацией в объединенной энергосистеме Украины, возникшей вследствие повреждения энергообъектов вражескими обстрелами, в Харькове и Харьковской области введены графики аварийных отключений электроэнергии, сообщили в "Харьковоблэнерго" после 15 часов.

Кировоградщина

"В объединенной энергосистеме Украины значительный дефицит мощности из-за повреждения российским агрессором объектов энергетической инфраструктуры. Поэтому сегодня, по приказу НЭК Укрэнерго, с 14.49 по всей Кировоградской области введены графики аварийных отключений электроснабжения", - отметил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович после 15 часов.

По его словам, это необходимо, чтобы избежать перегрузки сетей и сбалансировать энергосистему. График вводится в экстренном порядке, обнародовать его предварительно невозможно.

Киевщина

Как сообщили в ДТЭК после 15:20, экстренные отключения также есть на Киевщине.

Указано, что "по указанию Укрэнерго, применяются экстренные отключения в Киевской " области.

Донетчина

Как сообщили в ДТЭК после 15:20, экстренные отключения ввели и в Донецкой области.

Указано, что "по указанию Укрэнерго, применяются экстренные отключения в Донецкой" области.

Закарпатье

"В связи с превышением лимитов потребления, по команде диспетчера НЭК Укрэнерго применены специальные графики аварийных отключений на величину 49.95 МВт", - сообщили в "Закарпатьеоблэнерго".

Ранее

Экстренные отключения уже ввели в Киеве.

Киев вышел за лимиты: в столице экстренные отключения света, графики не действуют-Yasno