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Аварійні відключення електроенергії введено в низці регіонів України

Аварійні відключення електроенергії введено в низці регіонів України

Київ • УНН

 • 19511 перегляди

Аварійні відключення електроенергії були введені в багатьох регіонах України.

У Миколаївській, Харківській та Кіровоградській, Київській, Донецькій, Закарпатській областях повідомили про введення аварійних відключень електроенергії, пише УНН з посиланням на ОВА та енергокомпанії.

Миколаївщина

По команді регіонального диспетчерського центру у Миколаївській області після 14:30 спочатку екстрено задіяли графік аварійного відключення, а трохи згодом - додатково спеціальні графіки аварійних відключень, повідомили у "Миколаївобленерго".

Харківщина

У звʼязку зі складною ситуацією в обʼєднаній енергосистемі України, яка виникла внаслідок пошкодження енергооб'єктів ворожими обстрілами, у Харкові та Харківській області введено графіки аварійних відключень електроенергії, повідомили в "Харківобленерго" після 15 години.

Кіровоградщина

"В обʼєднаній енергосистемі України значний дефіцит потужності через пошкодження російським агресором об’єктів енергетичної інфраструктури. Тому сьогодні, за наказом НЕК Укренерго, з 14.49 по всій Кіровоградській області запроваджено графіки аварійних відключень електропостачання", - зазначив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович після 15 години.

З його слів, це необхідно, щоб уникнути перевантаження мереж та збалансувати енергосистему. Графік запроваджується в екстреному порядку, оприлюднити його попередньо неможливо.

Київщина

Як повідомили у ДТЕК після 15:20, екстрені відключення також є на Київщині.

Вказано, що "за вказівкою Укренерго, застосовуються екстрені відключення в Київській" області.

Донеччина

Як повідомили у ДТЕК після 15:20, екстрені відключення ввели і на Донеччині.

Вказано, що "за вказівкою Укренерго, застосовуються екстрені відключення в Донецькій" області.

Закарпаття

"У зв'язку з перевищенням лімітів споживання, по команді диспетчера НЕК Укренерго застосовано спеціальні графіки аварійних відключень на величину 49.95 МВт", - повідомили в "Закарпаттяобленерго" після 15 години.

Раніше

Екстрені відключення вже ввели у Києві.

Київ вийшов за ліміти: у столиці екстрені відключення світла, графіки не діють - Yasno04.06.24, 14:49 • 16518 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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