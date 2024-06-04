Аварійні відключення електроенергії введено в низці регіонів України
Київ • УНН
Аварійні відключення електроенергії були введені в багатьох регіонах України.
У Миколаївській, Харківській та Кіровоградській, Київській, Донецькій, Закарпатській областях повідомили про введення аварійних відключень електроенергії, пише УНН з посиланням на ОВА та енергокомпанії.
Миколаївщина
По команді регіонального диспетчерського центру у Миколаївській області після 14:30 спочатку екстрено задіяли графік аварійного відключення, а трохи згодом - додатково спеціальні графіки аварійних відключень, повідомили у "Миколаївобленерго".
Харківщина
У звʼязку зі складною ситуацією в обʼєднаній енергосистемі України, яка виникла внаслідок пошкодження енергооб'єктів ворожими обстрілами, у Харкові та Харківській області введено графіки аварійних відключень електроенергії, повідомили в "Харківобленерго" після 15 години.
Кіровоградщина
"В обʼєднаній енергосистемі України значний дефіцит потужності через пошкодження російським агресором об’єктів енергетичної інфраструктури. Тому сьогодні, за наказом НЕК Укренерго, з 14.49 по всій Кіровоградській області запроваджено графіки аварійних відключень електропостачання", - зазначив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович після 15 години.
З його слів, це необхідно, щоб уникнути перевантаження мереж та збалансувати енергосистему. Графік запроваджується в екстреному порядку, оприлюднити його попередньо неможливо.
Київщина
Як повідомили у ДТЕК після 15:20, екстрені відключення також є на Київщині.
Вказано, що "за вказівкою Укренерго, застосовуються екстрені відключення в Київській" області.
Донеччина
Як повідомили у ДТЕК після 15:20, екстрені відключення ввели і на Донеччині.
Вказано, що "за вказівкою Укренерго, застосовуються екстрені відключення в Донецькій" області.
Закарпаття
"У зв'язку з перевищенням лімітів споживання, по команді диспетчера НЕК Укренерго застосовано спеціальні графіки аварійних відключень на величину 49.95 МВт", - повідомили в "Закарпаттяобленерго" після 15 години.
Раніше
Екстрені відключення вже ввели у Києві.
Київ вийшов за ліміти: у столиці екстрені відключення світла, графіки не діють - Yasno04.06.24, 14:49 • 16518 переглядiв