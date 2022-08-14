Коронавірусною інфекцією у світі захворіло понад 594 млн людей

Загальна ситуація

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 594,865,560 людей, з них одужало 567,906,998 осіб. Кількість померлих зросла до 6,453,757.

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“Лідери” за кількістю інфікованих:

США - 94,678,953

Індія - 44,253,464

Франція - 34,213,094

Бразилія - 34,164,891

Німеччина - 31,535,343

Велика Британія - 23,420,826

Італія - 21,480,076

Південна Корея - 21,355,958

Росія - 18,852,976

Туреччина - 16,295,817

“Лідери” за кількістю летальних випадків залишаються США (1,062,333), Індія (527,037) та Франція (153,064).

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Болгарія скасувала вимогу носіння масок за тиждень після повторного введення обмеження.