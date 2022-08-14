Коронавірусною інфекцією у світі захворіло понад 594 млн людей
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Станом на ранок неділі у світі коронавірусною хворобою COVID-19 захворіло вже понад 594 млн людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сайту Worldometers.
Загальна ситуація
Всього у світі на COVID-19 інфіковано 594,865,560 людей, з них одужало 567,906,998 осіб. Кількість померлих зросла до 6,453,757.
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“Лідери” за кількістю інфікованих:
США - 94,678,953
Індія - 44,253,464
Франція - 34,213,094
Бразилія - 34,164,891
Німеччина - 31,535,343
Велика Британія - 23,420,826
Італія - 21,480,076
Південна Корея - 21,355,958
Росія - 18,852,976
Туреччина - 16,295,817
“Лідери” за кількістю летальних випадків залишаються США (1,062,333), Індія (527,037) та Франція (153,064).
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