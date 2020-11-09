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Коронавірус в Україні та протести в Білорусі і Грузії - головні події ночі

Коронавірус в Україні та протести в Білорусі і Грузії - головні події ночі

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Нове епідемічне зонування в Україні та протести опозиції в Грузії та Білорусі. Про ці та інші події вечора та ночі в огляді УНН.

Протести опозиції в Грузії

Вчора, 8 листопада, біля будівлі парламенту в Тбілісі тисячі людей зібралися, щоб висловити протест проти результатів парламентських виборів 31 жовтня. За підрахунками опозиційного телеканалу “Мтаварі”, до акції долучилися до 45 тисяч людей. Проурядові ЗМІ - “Імеді” і “Грузинська мрія” - стверджують, що на мітингу було приблизно 6 тисяч демонстрантів.

Опозиційні партії поставили ультиматуму для влади: до 20:00 (18:00 за київським часом) відправити у відставку главу ЦВК Тамар Жванію, яку вони вважають причетною до фальсифікації підсумків парламентських виборів. Одночасно вони закликали керівництво правлячої партії “Грузинська мрія” почати з ними переговори з питання проведення повторного голосування. 

Після того, як сплинув відведений для ультиматум термін - опозиція Грузії оголосила про безстроковий протест біля ЦВК. Згодом, під час протесту під будівлею ЦВК грузинські правоохоронці застосували водомети для розгону протестувальників. Тоді був щонайменше один постраждалий.

Попри заявлений "безстроковий" характер протесту, лідери опозиції закликали протестуючих тимчасово розійтися, бо, за їх словами, побачили, що силовики почали бити і затримувати людей. Втім, один з лідерів опозиції пообіцяв, що в понеділок вони збираються продовжити протест. Очікується, що протестувальники знову зберуться сьогодні о 18:00 за місцевим часом (16:00 за київським часом).

Затримання під час "Маршу народовладдя" у Білорусі

У Мінську та інших містах Білорусі у неділю пройшла акція "Марш народовладдя". Початок демонстрацій був запланований о 12 годині. Згодом у ЗМІ почала з'являтись інформація, що у різні частини Мінська стягується спецтехніка, автобуси з силовиками і військові вантажівки для перевезення особового складу у зв'язку акцією.

За даними правозахисників з центру "Вясна", за неділю силовиками було затримано щонайменше 1023 людини. Самі затримання, окрім Мінську, відбувались у Ляховичах, Гомелі, Бобруйську, Пінську, Жлобині, Вітебську та інших населених пунктах.

За даними порталу TUT.BY, серед затриманих, зокрема, переможниця конкурсу "Міс Білорусь-2008" і колишній прессекретар брестського "Динамо" Ольга Хіжінкова, відомий білоруський актор, "ляльковод" Олександр Жданович. Також стало відомо, що на акції протесту затримали колишнього артиста Цирку дю Солей Семена Букіна.

Акції протестів проти результатів президентських виборів у Білорусі тривають вже чотири місяці.

Коронавірус в Україні

В Україні відсьогодні почало діяти нове карантинне зонування. За даними міністра Кабінету міністрів Олега Немчінова, в Україні вже немає ані "жовтих", ані "зелених" епідемічних зон, лише "червоні" та "помаранчеві". 

Згідно з останніми даними МОЗ за ранок 8 листопада, в Україні зафіксовано 460 331 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 8 450 — летальні. 

Байден, Трамп та вибори президента Сполучених Штатів

Після визнання провідними американськими ЗМІ та низкою світових лідерів перемоги кандидата від Демократичної партії Джо Байден на президентських виборах, у США прихильники чинного глави Білого Дому Дональда Трампа вийшли на акції протесту по всій країні. Сам Трамп як і раніше відкидає перемогу Байдена на виборах, допоки не буде винесено результатів суду щодо підрахунку бюлетенів у низці штатів.

Попри спротив Трампа, команда Байдена вже встигла назвати його пріоритети на посаді глави Білого дому, а виборчий штаб демократа направив запит про визнання його обраним президентом США.

Зокрема, стало відомо, що президент Франції Емманюель Макрон планує протягом тижня обговорити з Байденом співпрацю США та ЄС. 

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