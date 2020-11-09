У Грузії лідери опозиції попросили протестуючих тимчасово розійтися

Як передає телеканал, мітингувальників попросив піти один з лідерів опозиційного блоку “Єдиний національний рух — Сила в єдності” Ніка Меліа. Він пообіцяв, що в понеділок вони зберуться о 18:00 за місцевим часом (16:00 за київським часом) на проспекті Руставелі.

Лідер руху “Громадяни” Алеко Елісашвілі звернув увагу присутніх на те, що силовики почали бити і затримувати людей. “Ми хочемо, щоб ситуація розрядилася, і процес повернувся в безпечне русло”, — сказав він.

Елісашвілі зазначив, що опозиція не має наміру дотримуватися комендантської години, які діє з 9 листопада в Тбілісі і ще шести містах. Комендантський час обмежує рух пішки і з використанням транспорту з 22:00 до 05:00, порушників чекає штраф.

Влада країни пояснила заборону профілактичними заходами проти коронавірусу. Представник опозиційної партії “Єдиний національний рух” Мірдат Камададзе назвав COVID-19 другорядною загрозою, коли мова йде про загрозу втрати свободи.

Раніше грузинська поліція застосувала водомети при розгоні протестувальників. Тоді був щонайменше один постраждалий.

У неділю 8 листопада грузинська опозиція оголосила про початок безстрокової протестної акції біля будівлі Центральної виборчої комісії країни.

Біля будівлі парламенту в Тбілісі тисячі людей зібралися, щоб висловити протест проти результатів парламентських виборів 31 жовтня. За підрахунками опозиційного телеканалу “Мтаварі”, до акції долучилися до 45 тисяч людей. Проурядовий “Імеді” і “Грузинська мрія” стверджують, що на мітингу було приблизно 6 тисяч демонстрантів.