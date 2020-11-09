В Грузии лидеры оппозиции попросили протестующих временно разойтись

Как передает телеканал, митингующих попросил уйти один из лидеров оппозиционного блока “Единое национальное движение — Сила в единстве” Ника Мелиа. Он пообещал, что в понедельник они соберутся в 18:00 по местному времени (16:00 по киевскому времени) на проспекте Руставели.

Лидер движения “Граждане” Алеко Елисашвили обратил внимание присутствующих на то, что силовики начали бить и задерживать людей. “Мы хотим, чтобы ситуация разрядилась, и процесс вернулся в безопасное русло”, — сказал он.

Елисашвили отметил, что оппозиция не намерена соблюдать комендантский час, которые действует с 9 ноября в Тбилиси и еще шести городах. Комендантский час ограничивает движение пешком и с использованием транспорта с 22:00 до 05:00, нарушителей ждет штраф.

Власти страны объяснили запрет профилактическими мерами против коронавируса. Представитель оппозиционной партии “Единое национальное движение” Мирдат Камададзе назвал COVID-19 второстепенной угрозой, когда речь идет об угрозе потери свободы.

Ранее грузинская полиция применила водометы при разгоне протестующих. Тогда был по меньшей мере один пострадавший.

В воскресенье 8 ноября грузинская оппозиция объявила о начале бессрочной акции протеста у здания Центральной избирательной комиссии страны.

У здания парламента в Тбилиси тысячи людей собрались, чтобы выразить протест против результатов парламентских выборов 31 октября. По подсчетам оппозиционного телеканала “Мтавари”, в акции приняли участие в 45 тысяч человек. Проправительственный “Имеди” и “Грузинская мечта” утверждают, что на митинге было примерно 6000 демонстрантов.