В Грузии лидеры оппозиции попросили протестующих временно разойтись

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 21091 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 47370 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 112284 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 90308 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 97940 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 102671 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101427 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Грузии лидеры оппозиции попросили протестующих временно разойтись

В Грузии лидеры оппозиции попросили протестующих временно разойтись

Киев  •  УНН

 • 12060 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. В столице Грузии Тбилиси митингующие у здания ЦИК начали расходиться на ночь по домам по просьбе лидеров оппозиции. Протесты планируют восстановить вечером 9 ноября у парламента. Об этом сообщает грузинский телеканал “Рустави-2”, передает УНН.

Как передает телеканал, митингующих попросил уйти один из лидеров оппозиционного блока “Единое национальное движение — Сила в единстве” Ника Мелиа. Он пообещал, что в понедельник они соберутся в 18:00 по местному времени (16:00 по киевскому времени) на проспекте Руставели.

Лидер движения “Граждане” Алеко Елисашвили обратил внимание присутствующих на то, что силовики начали бить и задерживать людей. “Мы хотим, чтобы ситуация разрядилась, и процесс вернулся в безопасное русло”, — сказал он.

Елисашвили отметил, что оппозиция не намерена соблюдать комендантский час, которые действует с 9 ноября в Тбилиси и еще шести городах. Комендантский час ограничивает движение пешком и с использованием транспорта с 22:00 до 05:00, нарушителей ждет штраф.

Власти страны объяснили запрет профилактическими мерами против коронавируса. Представитель оппозиционной партии “Единое национальное движение” Мирдат Камададзе назвал COVID-19 второстепенной угрозой, когда речь идет об угрозе потери свободы.

Ранее грузинская полиция применила водометы при разгоне протестующих. Тогда был по меньшей мере один пострадавший.

В воскресенье 8 ноября грузинская оппозиция объявила о начале бессрочной акции протеста у здания Центральной избирательной комиссии страны.

У здания парламента в Тбилиси тысячи людей собрались, чтобы выразить протест против результатов парламентских выборов 31 октября. По подсчетам оппозиционного телеканала “Мтавари”, в акции приняли участие в 45 тысяч человек. Проправительственный “Имеди” и “Грузинская мечта” утверждают, что на митинге было примерно 6000 демонстрантов.

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