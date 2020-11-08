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Поліція застосувала водомети при розгоні протестувальників у Грузії, щонайменше один постраждалий

Поліція застосувала водомети при розгоні протестувальників у Грузії, щонайменше один постраждалий

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Щонайменше одна людина постраждала під час розгону демонстрантів біля будівлі Центральної виборчої комісії в Тбілісі, передає “Радіо Свобода” із посиланням на телекомпанію “Формула”, інформує УНН.

Проти протестувальників, які протестували біля ЦВК з вимогою призначення нових парламентських виборів, поліція застосувала водомети. Це відбулося без попередження, коли кілька десятків людей наблизилися до огорожі.

У службі швидкої допомоги журналістам повідомили, що одна людина була госпіталізована з акції в клініку Ґудушаурі з пошкодженнями в області шиї. Одночасно на кадрах розгону, які поширив телеканал “Руставі 2”, видно, що струя водомету потрапила одному з демонстрантів в обличчя. В чоловіка пошкоджен око та розсічене перенісся.

Народна захисниця Грузії (місцева уповноважена з прав людини) Ніно Ломджарія назвала дії силовиків неадекватними та нелегітимними і закликала до переговорів між правлячою партією “Грузинська мрія” та опозицією. Натомість Міністерство внутрішніх справ стверджує, що поліцейські діяли пропорційно і в межах своїх повноважень, коли протестувальники нібито намагалися прорватися до будівлі ЦВК.

Водночас виконавчий секретар “Грузинської мрії” Іраклій Кобахідзе заявив 8 листопада, що партія готова зустрітися з опозицією тільки за участі міжнародних партнерів.

У неділю 8 листопада грузинська опозиція оголосила про початок безстрокової протестної акції біля будівлі Центральної виборчої комісії країни.

Біля будівлі парламенту в Тбілісі тисячі людей зібралися, щоб висловити протест проти результатів парламентських виборів 31 жовтня. За підрахунками опозиційного телеканалу “Мтаварі”, до акції долучилися до 45 тисяч людей. Проурядовий “Імеді” і “Грузинська мрія” стверджують, що на мітингу було приблизно 6 тисяч демонстрантів.

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