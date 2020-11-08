Полиция применила водометы при разгоне протестующих в Грузии, по меньшей мере один пострадавший
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. По меньшей мере один человек пострадал во время разгона демонстрантов у здания Центральной избирательной комиссии в Тбилиси, передает "Радио Свобода" со ссылкой на телекомпанию "Формула", информирует УНН.
Против протестующих, которые протестовали возле ЦИК с требованием назначения новых парламентских выборов, полиция применила водометы. Это произошло без предупреждения, когда несколько десятков человек приблизились к забору.
В службе скорой помощи журналистам сообщили, что один человек был госпитализирован с акции в клинику Гудушаури с повреждениями в области шеи. Одновременно на кадрах разгона, которые распространил телеканал “Рустави 2”, видно, что струя водомета попала одному из демонстрантов в лицо. У мужчины поврежден глаз и рассеченные переносицы.
Народная защитница Грузии (местная уполномоченная по правам человека) Нино Ломджария назвала действия силовиков неадекватными и нелегитимными и призвала к переговорам между правящей партией “Грузинская мечта” и оппозицией. Вместе с тем Министерство внутренних дел утверждает, что полицейские действовали пропорционально и в пределах своих полномочий, когда протестующие якобы пытались прорваться в здание ЦИК.
В то же время исполнительный секретарь “Грузинской мечты” Ираклий Кобахидзе заявил 8 ноября, что партия готова встретиться с оппозицией только с участием международных партнеров.
В воскресенье 8 ноября грузинская оппозиция объявила о начале бессрочной акции протеста у здания Центральной избирательной комиссии страны.
У здания парламента в Тбилиси тысячи людей собрались, чтобы выразить протест против результатов парламентских выборов 31 октября. По подсчетам оппозиционного телеканала “Мтавари”, в акции приняли участие в 45 тысяч человек. Проправительственный “Имеди” и “Грузинская мечта” утверждают, что на митинге было примерно 6 тысяч демонстрантов.