Вибори у США: прихильники Трампа проводять акції протесту по всій країні

"Це ще не кінець!" та "Зупиніть крадіжку!". З такими гаслами, згідно з повідомленням, прихильники чинного президента США виражають свою підтримку Трампу та його поки нічим не підкріпленим заявам про те, що у Демократичній партії виграли вибори за допомогою фальсифікацій. Кількість учасників таких акцій у різних містах складає від декількох десятків, та подекуди вони переростають у сутички із прихильниками Байдена", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Атланті зібралося близько тисячі учасників мітингу. Також декілька тисяч прихильників Трампа зібралися у Харрісбурзі у штаті Пенсильванія, щонайменше одна тисяча учасників подібних акцій повідомляється і у столиці Арізони Феніксі та столиці Техасу Остіні. Декілька сотень демонстрантів зібралися у Салемі в Орегоні з закликами "зупинити крадіжку". Менш чисельні акції відбулися у багатьох інших населених пунктах країни.

Як повідомлялося раніше в УНН, згідно з експертною оцінкою всіх головних і найбільших американських ЗМІ - кандидат від Демократичної партії Джо Байден перемагає на президентських виборах у США. У відповідь Трамп написав про свою перемогу на виборах - Twitter це заперечив.

Нагадаємо, Байден назвав головні пріоритети своєї роботи на посту президента США.