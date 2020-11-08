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Вибори у США: прихильники Трампа проводять акції протесту по всій країні

Вибори у США: прихильники Трампа проводять акції протесту по всій країні

Київ • УНН

 • 14899 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. У багатьох американських містах поблизу будівель місцевої влади зібралися протестувальники, які виступають на підтримку Дональда Трампа, який програв у виборчих перегонах. Серія акцій протесту відбулася у суботу, 7 листопада, повідомляє інформаційне агентство DW, інформує УНН.

"Це ще не кінець!" та "Зупиніть крадіжку!". З такими гаслами, згідно з повідомленням, прихильники чинного президента США виражають свою підтримку Трампу та його поки нічим не підкріпленим заявам про те, що у Демократичній партії виграли вибори за допомогою фальсифікацій. Кількість учасників таких акцій у різних містах складає від декількох десятків, та подекуди вони переростають у сутички із прихильниками Байдена", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Атланті зібралося близько тисячі учасників мітингу. Також декілька тисяч прихильників Трампа зібралися у Харрісбурзі у штаті Пенсильванія, щонайменше одна тисяча учасників подібних акцій повідомляється і у столиці Арізони Феніксі та столиці Техасу Остіні. Декілька сотень демонстрантів зібралися у Салемі в Орегоні з закликами "зупинити крадіжку". Менш чисельні акції відбулися у багатьох інших населених пунктах країни.

Як повідомлялося раніше в УНН, згідно з експертною оцінкою всіх головних і найбільших американських ЗМІ - кандидат від Демократичної партії Джо Байден перемагає на президентських виборах у США. У відповідь Трамп написав про свою перемогу на виборах - Twitter це заперечив. 

Нагадаємо, Байден назвав головні пріоритети своєї роботи на посту президента США.

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