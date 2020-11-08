Выборы в США: сторонники Трампа проводят акции протеста по всей стране

"Это еще не конец!" и "Остановите кражу!". С такими лозунгами, согласно сообщению, сторонники действующего президента США выражают свою поддержку Трампу и его пока ничем не подкрепленным заявлениям о том, что в Демократической партии выиграли выборы с помощью фальсификаций. Количество участников таких акций в разных городах составляет от нескольких десятков, и иногда они перерастают в столкновения со сторонниками Байдена", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Атланте собралось около тысячи участников митинга. Также несколько тысяч сторонников Трампа собрались в Харрисбурге в штате Пенсильвания, по меньшей мере тысяча участников подобных акций сообщается и в столице Аризоны Фениксе и столице Техаса Остине. Несколько сотен демонстрантов собрались в Салеме в Орегоне с призывами "остановить кражу". Менее многочисленные акции прошли во многих других населенных пунктах страны.

Как сообщалось ранее в УНН, согласно экспертной оценке всех главных и крупнейших американских СМИ - кандидат от Демократической партии Джо Байден побеждает на президентских выборах в США. В ответ Трамп написал о своей победе на выборах - Twitter это опроверг.

Напомним, Байден назвал главные приоритеты своей работы на посту президента США.