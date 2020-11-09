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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Коронавирус в Украине и протесты в Беларуси и Грузии - главные события ночи

Коронавирус в Украине и протесты в Беларуси и Грузии - главные события ночи

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. Новое эпидемическое зонирование в Украине и протесты оппозиции в Грузии и Беларуси. Об этих и других событиях вечера и ночи в обзоре УНН.

Протесты оппозиции в Грузии

Вчера, 8 ноября, у здания парламента в Тбилиси тысячи людей собрались, чтобы выразить протест против результатов парламентских выборов 31 октября. По подсчетам оппозиционного телеканала “Мтавари”, в акции приняли участие в 45 тысяч человек. Проправительственные СМИ — “Имеди” и “Грузинская мечта” — утверждают, что на митинге было примерно 6 тыс. демонстрантов.

Оппозиционные партии поставили ультиматум для власти: до 20:00 (18:00 по киевскому времени) отправить в отставку главу ЦИК Тамар Жвания, которую они считают причастным к фальсификации итогов парламентских выборов. Одновременно они призвали руководство правящей партии “Грузинская мечта” начать с ними переговоры по вопросу проведения повторного голосования.

После того, как истек отведенный для ультиматума срок — оппозиция Грузии объявила бессрочный протест возле ЦИК. Впоследствии, во время протеста под зданием ЦИК грузинские правоохранители применили водометы для разгона протестующих. Тогда был по меньшей мере один пострадавший.

Несмотря на заявленный “бессрочный” характер протеста, лидеры оппозиции призвали протестующих временно разойтись, потому что, по их словам, увидели, что силовики начали бить и задерживать людей. Впрочем, один из лидеров оппозиции пообещал, что в понедельник они собираются продолжить протест. Ожидается, что протестующие снова соберутся сегодня в 18:00 по местному времени (16:00 по киевскому времени).

Задержание во время “Марша народовластия” в Беларуси

В Минске и других городах Беларуси в воскресенье прошла акция “Марш народовластия”. Начало демонстраций было запланировано в 12:00. Позднее в СМИ начала появляться информация, что в разные части Минска стягивается спецтехника, автобусы с силовиками и военные грузовики для перевозки личного состава в связи акцией.

По данным правозащитников из центра “Вясна”, за воскресенье силовиками были задержаны по меньшей мере 1023 человека. Сами задержания, кроме Минске, происходили в Ляховичах, Гомеле, Бобруйске, Пинске, Жлобине, Витебске и других населенных пунктах.

По данным портала TUT.BY, среди задержанных, в частности, победительница конкурса “Мисс Беларусь-2008” и бывший прессекретар брестского “Динамо” Ольга Хижинкова, известный белорусский актер, “кукловод” Александр Жданович. Также стало известно, что на акции протеста задержали бывшего артиста Цирка дю Солей Семена Букина.

Акции протестов против результатов президентских выборов в Беларуси продолжаются уже четыре месяца.

Коронавирус в Украине

В Украине с сегодняшнего дня начало действовать новое карантинное зонирование. По данным министра Кабинета министров Олега Немчинова, в Украине уже нет ни “желтых”, ни “зеленых” эпидемических зон, только “красные” и “оранжевые”.

Согласно последним данным Минздрава за утро 8 ноября, в Украине зафиксирован 460 331 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 8450 — летальные.

Байден, Трамп и выборы президента Соединенных Штатов

После признания ведущими американскими СМИ и рядом мировых лидеров победы кандидата от Демократической партии Джо Байден на президентских выборах, в США сторонники действующего главы Белого Дома Дональда Трампа вышли на акции протеста по всей стране. Сам Трамп по-прежнему отрицает победу Байдена на выборах, пока не будет вынесен результат суда касательно пересчета бюллетеней в ряде штатов.

Несмотря на сопротивление Трампа, команда Байдена уже успела назвать его приоритеты на посту главы Белого дома, а избирательный штаб демократа направил запрос о признании его избранным президентом США.

В частности, стало известно, что президент Франции Эмманюэль Макрон планирует в течение недели обсудить с Байденом сотрудничество США и ЕС.

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