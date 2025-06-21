Комфортна температура та дощі: прогноз погоди в Україні на 21 червня

У суботу, 21 червня в Україні очікується прохолодна погода з короткочасними дощами та грозами, переважно у західних і північних регіонах. Температура повітря коливатиметься від +18°C до +25°C, з найвищими показниками на півдні. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

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За прогнозами синоптиків, атмосферний фронт принесе нестійку погоду до західних областей (Волинь, Рівненщина, Львівщина, Закарпаття), де вдень можливі дощі з грозами. На півночі, зокрема у Житомирській, Київській та Чернігівській областях, опади очікуються вранці та вдень. Центральні та східні регіони залишаться переважно сухими, з мінливою хмарністю. На півдні (Одеська, Миколаївська, Херсонська області) буде сонячно, але подекуди можливі короткочасні дощі.

Температура вдень у західних і північних областях становитиме +18…+22°C, у центральних і східних – +21…+24°C, на півдні – до +23…+25°C.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с, із поривами до 12-15 м/с у зонах гроз.

На території Київської області та Києва сьогодні хмарно з проясненнями. Очікується невеликий короткочасний дощ.

Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура по області вдень +16...+21 °С.

У Києві вдень очікуєтьсчя близько +20 °С.

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