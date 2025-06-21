Комфортная температура и дожди: прогноз погоды в Украине на 21 июня

В субботу, 21 июня, в Украине ожидается прохладная погода с кратковременными дождями и грозами, преимущественно в западных и северных регионах. Температура воздуха будет колебаться от +18°C до +25°C, с самыми высокими показателями на юге. Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

По прогнозам синоптиков, атмосферный фронт принесет неустойчивую погоду в западные области (Волынь, Ровенская, Львовская, Закарпатье), где днем возможны дожди с грозами. На севере, в частности в Житомирской, Киевской и Черниговской областях, осадки ожидаются утром и днем. Центральные и восточные регионы останутся преимущественно сухими, с переменной облачностью. На юге (Одесская, Николаевская, Херсонская области) будет солнечно, но местами возможны кратковременные дожди.

Температура днем в западных и северных областях составит +18…+22°C, в центральных и восточных – +21…+24°C, на юге – до +23…+25°C.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с, с порывами до 12-15 м/с в зонах гроз.

На территории Киевской области и Киева сегодня облачно с прояснениями. Ожидается небольшой кратковременный дождь.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

Температура по области днем +16...+21 °С.

В Киеве днем ожидается около +20 °С.

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