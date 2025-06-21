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День йоги и солидарности атеистов: что еще отмечают сегодня

Киев • УНН

 • 356 просмотра

Сегодня, 21 июня, отмечаются День солидарности атеистов, Международный День йоги, День селфи и Всемирный день музыки. Также, по церковному календарю, почитается День памяти святого мученика Иулиана Тарсийского.

День йоги и солидарности атеистов: что еще отмечают сегодня

Сегодня, 21 июня, отмечается День солидарности атеистов и Международный День йоги, передает УНН.

День солидарности атеистов

День солидарности атеистов отмечается 21 июня, одновременно со Всемирным днем гуманизма.

Атеизм определяется как критика и отвержение метафизических верований в Бога или духовных существ. Этот день призван противодействовать религиозным предубеждениям, заключающимся в негативном отношении к людям других религиозных групп из-за их отличных убеждений, и способствовать толерантности и принятию атеизма.

День селфи

Селфи, вероятно, существуют столько же, сколько и ручные фотоаппараты. В 2014 году BBC официально объявила Национальный день селфи, что, как ни странно, ознаменовало внезапный спад популярности селфи. Интересно, что подобное падение наблюдалось после того, как Оксфордский словарь английского языка добавил слово "селфи" на свои страницы.

День селфи лучше всего отметить, сделав кучу селфи в поисках идеального.

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Международный День Йоги

Ежегодно 21 июня мир объединяется, чтобы отпраздновать Международный день йоги, признавая глубокое влияние этой целостной практики на глобальное благополучие.

В 2025 году лозунгом Международного дня йоги является "Йога для одной Земли, одного здоровья". 2025 год является важной вехой, поскольку он отмечает 11-ю годовщину этого глобального праздника.

21 июня было объявлено Международным днем йоги Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 2014 году после настояния премьер-министра Индии Нарендры Моди. ООН приняла резолюцию 11 декабря 2014 года во время 69-й сессии Генеральной Ассамблеи.

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Всемирный день музыки

Всемирный день музыки, который ежегодно отмечается 21 июня, поощряет бесплатные публичные музыкальные выступления по всему миру. Праздник основан во Франции в 1982 году, его целью является демократизация музыки и содействие культурному обмену. ​​Тема 2025 года "Исцеление через гармонию" подчеркивает силу музыки успокаивать эмоции, уменьшать стресс и объединять сообщества во всем мире.

Событие отмечается в более чем 120 странах.

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По церковному календарю сегодня День памяти святого мученика Иулиана Тарсийского.

Мать Иулиана была христианкой и воспитала сына в любви к Господу.

Когда усилились гонения на христиан, Иулиана схватили и приказали принести жертву языческим богам, однако молодой человек отказался.

По преданию, его долго пытали, а затем бросили в море в мешке с ядовитыми змеями.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоКультура
Организация Объединенных Наций
Нарендра Моди
Франция
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