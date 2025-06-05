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Фронтмен Imagine Dragons поддержал Украину, подняв жёлто-голубой флаг на концерте в Таллинне

Киев • УНН

 • 366 просмотра

Фронтмен Imagine Dragons Дэн Рейнольдс поднял украинский флаг на концерте в Таллине, как и на предыдущих выступлениях. Группа также выпустила фильм о войне в Украине.

Фронтмен Imagine Dragons поддержал Украину, подняв жёлто-голубой флаг на концерте в Таллинне

3 июня во время концерта в Таллинне фронтмен группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс в очередной раз продемонстрировал поддержку Украины. Музыкант поднял на сцене украинский флаг. Ранее он уже делал это на выступлениях в Милане и Цюрихе пишет УНН.

Детали

3 июня в эстонской столице состоялся концерт группы Imagine Dragons в рамках тура LOOM. Фронтмен коллектива Дэн Рейнольдс во время выступления поднял желто-голубой флаг.

Напомним

Рок-группа Imagine Dragons сняла короткометражный фильм на песню "Crushed", который повествует историю 14-летнего мальчика, живущего в Украине. Режиссер Тай Арнольд рассказывает о том, как Саша ходит по руинам своего села, которое в течение пяти месяцев было оккупировано российскими войсками и подвергалось обстрелам.

 "Crushed" вошла в двойной альбом Imagine Dragon "Mercury - Acts 1 & 2".

Алена Уткина

Алена Уткина

ВойнаКультураНовости Мира
Милан
Таллинн
Украина
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