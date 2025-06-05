Фронтмен Imagine Dragons підтримав Україну, піднявши жовто-блакитний стяг на концерті у Таллінні
Київ • УНН
Фронтмен Imagine Dragons Ден Рейнольдс підняв український прапор на концерті в Таллінні, як і на попередніх виступах. Гурт також випустив фільм про війну в Україні.
3 червня під час концерту у Таллінні фронтмен гурту Imagine Dragons Ден Рейнольдс вкотре продемонстрував підтримку України. Музикант підняв на сцені український прапор. Раніше він вже робив це на виступах у Мілані та Цюриху пише УНН.
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3 червня в естонській столиці відбувся концерт гурту Imagine Dragons в рамках туру LOOM. Фронтмен колективу Ден Рейнольдс під час виступу підняв жовто-блакитний стяг.
Нагадаємо
Рок-гурт Imagine Dragons зняв короткометражний фільм на пісню "Crushed", який оповідає історію 14-річного хлопчика, який живе в Україні. Режисер Тай Арнольд розповідає про те, як Сашко ходить по руїнах свого села, яке впродовж п'яти місяців було окуповане російськими військами й піддавалося обстрілам.
"Crushed" увійшла до подвійного альбому Imagine Dragon "Mercury - Acts 1 & 2".