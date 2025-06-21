День йоги та солідарності атеїстів:що ще відзначають сьогодні

Сьогодні, 21 червня, відзначається День солідарності атеїстів та Міжнародний День йоги, передає УНН.

День солідарності атеїстів

День солідарності атеїстів відзначається 21 червня, одночасно зі Всесвітнім днем ​​гуманізму.

Атеїзм визначається як критика та відкидання метафізичних вірувань у Бога або духовних істот. Цей день має на меті протидіяти релігійним упередженням, які полягають у негативному ставленні до людей інших релігійних груп через їхні відмінні переконання та сприяти толерантності та прийняттю атеїзму.

День селфі

Селфі, ймовірно, існують стільки ж, скільки й ручні фотоапарати. У 2014 році BBC офіційно оголосила Національний день селфі, що, як не дивно, ознаменувало раптовий спад популярності селфі. Цікаво, що подібне падіння спостерігалося після того, як Оксфордський словник англійської мови додав слово "селфі" на свої сторінки.

День селфі найкраще відзначити, зробивши купу селфі в пошуках ідеального.

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Міжнародний День Йоги

Щороку 21 червня світ об’єднується, щоб відсвяткувати Міжнародний день йоги, визнаючи глибокий вплив цієї цілісної практики на глобальне благополуччя.

У 2025 році гаслом Міжнародного дня йоги є "Йога для однієї Землі, одного здоров’я". 2025 рік є важливою віхою, оскільки він відзначає 11-ту річницю цього глобального свята.

21 червня було оголошено Міжнародним днем ​​йоги Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй у 2014 році після наполягання прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді. ООН ухвалила резолюцію 11 грудня 2014 року під час 69-ї сесії Генеральної Асамблеї.

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Всесвітній день музики

Всесвітній день музики, який щорічно відзначається 21 червня, заохочує безкоштовні публічні музичні виступи по всьому світу. Свято засноване у Франції в 1982 році, його метою є демократизація музики та сприяння культурному обміну. ​​Тема 2025 року "Зцілення через гармонію" підкреслює силу музики заспокоювати емоції, зменшувати стрес та об’єднувати спільноти в усьому світі.

Подія відзначається у понад 120 країнах.

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За церковним календарем сьогодні День пам’яті святого мученика Юліана Тарсійського.

Мати Юліана була християнкою та виховала сина у любові до Господа.

Коли посилилися гоніння на християн, Юліана схопили та наказали принести жертву язичницьким богам, однак молодий хлопець відмовився.

За переказом, його довго катували, а потім кинули у море в мішку з отруйними зміями.