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Команда Зеленського відмовилась від зустрічі з Трампом: ЗМІ з'ясували причину

Команда Зеленського відмовилась від зустрічі з Трампом: ЗМІ з'ясували причину

Київ • УНН

 • 24623 перегляди

Українська делегація відхилила пропозицію зустрічі з Дональдом Трампом у Мар-а-Лаго, щоб уникнути втручання у виборчу кампанію США. Натомість пропонувалася зустріч на нейтральній території, але переговори зірвалися.

Команда президента України Володимира Зеленського відмовилась від зустрічі з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом у його резиденції. В Києві вважають, що такий розвиток подій можна було б назвати "втручанням у виборчу кампанію". Про це пише журнал Time, передає УНН.

Деталі

Напередодні візиту Зеленського до США Трам офіційно оголосив, що, ймовірно, зустрінеться з українським президентом.

До того ж в Офісі президента заявили, що глава держави хоче представити план перемоги не тільки Джо Байдену, а й кандидатам у президента США - Камалі Гарріс та Дональду Трампу. 

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Зазначається, що республіканці висунули ідею зустрічі в маєтку Трампа в Мар-а-Лаго.

Але українці відкинули таку можливість, оскільки це можна було розцінити як підтримку кампанії Трампа

- пише Time.

Натомість українці просили зустрітися з Трампом на більш нейтральній території, наприклад, на зйомках американського телеканалу для спільного інтерв’ю

Цей варіант був на стадії обговорення, коли президент України прибув до США. Як вже писав УНН, одразу після приїзду Зеленський відвідав збройовий завод у Скрентоні, штат Пенсільванія, місті, де народився і виріс президент Байден.

До всього іншого у поїздці українського президента супроводжував губернатор штату Джош Шапіро, який підтримує Камалу Гарріс. 

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Така політика українського лідера обурила Дональда Трампа і перемовини щодо їхньої зустрічі зірвались. 

Здається, він образився

- пояснив один з українських чиновників поведінку Трампа. 

Нагадаємо

Комітет Палати представників США ініціював розслідування візиту президента України Володимира Зеленського до збройового заводу в Пенсильванії. Республіканці підозрюють адміністрацію Байдена у використанні держресурсів для передвиборчої кампанії.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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