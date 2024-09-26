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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Команда Зеленского отказалась от встречи с Трампом: СМИ выяснили причину

Киев  •  УНН

26 сентября 2024, 17:25  •  2738 просмотра

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Украинская делегация отклонила предложение встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго, чтобы избежать вмешательства в избирательную кампанию США. Вместо этого предлагалась встреча на нейтральной территории, но переговоры сорвались.

Команда президента Украины Владимира Зеленского отказалась от встречи с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в его резиденции. В Киеве считают, что такое развитие событий можно было бы назвать «вмешательством в избирательную кампанию». Об этом пишет журнал Time, передает УНН.

Детали

Накануне визита Зеленского в США Трам официально объявил, что, вероятно, встретится с украинским президентом.

К тому же в Офисе президента заявили, что глава государства хочет представить план победы не только Джо Байдену, но и кандидатам в президенты США - Камале Харрис и Дональду Трампу. 

Трамп раскритиковал Зеленского за отказ от сделки с рф и "критику" в его адрес26 сентября 2024, 07:03 • 61002 просмотра

Отмечается, что республиканцы выдвинули идею встречи в имении Трампа в Мар-а-Лаго.

Но украинцы отвергли такую возможность, поскольку это можно было расценить как поддержку кампании Трампа

- пишет Время.

Вместо этого украинцы просили встретиться с Трампом на более нейтральной территории, например, на съемках американского телеканала для совместного интервью

Этот вариант был на стадии обсуждения, когда президент Украины прибыл в США. Как уже писал УНН, сразу после приезда Зеленский посетил оружейный завод в Скрентоне, штат Пенсильвания, городе, где родился и вырос президент Байден.

Ко всему прочему в поездке украинского президента сопровождал губернатор штата Джош Шапиро, который поддерживает Камалу Харрис. 

В штабе Трампа не планировали встречи с Зеленским на этой неделе - AP25 сентября 2024, 05:56 • 14415 просмотров

Такая политика украинского лидера возмутила Дональда Трампа и переговоры об их встрече сорвались. 

Кажется, он обиделся

- объяснил один из украинских чиновников поведение Трампа. 

Напомним,

Комитет Палаты представителей США инициировал расследование визита президента Украины Владимира Зеленского на оружейный завод в Пенсильвании. Республиканцы подозревают администрацию Байдена в использовании госресурсов для предвыборной кампании.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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