Колоректальний рак залежить від споживання червоного м'яса - дослідження

Дослідження тривало майже 6 років. За цей час фахівці зафіксували 2 тис. 609 випадків колоректального раку (злоякісна пухлина, яка локалізується в епітелії сигмовидного (товстого) кишечника і прямої кишки, — ред.).

Вчені досліджували харчові звички людей. Вони розділили досліджуваних на дві групи: тих, хто споживає 76 г червоного м’яса в день, і тих, хто споживає 21 г червоного м’яса в день. У підсумку, перша група була схильна до розвитку колоректального раку на 20% більше, ніж друга.

“Навіть помірне споживання червоного м’яса може збільшити ризик розвитку раку. У той же час, риба, птиця, сир, фрукти, овочі, чай або кава не пов’язані з ризиком розвитку колоректального раку”, — йдеться в повідомленні.

Додамо

МОЗ України рекомендує обмежити вживання червоного м’яса до 500 грам на тиждень.

Всесвітня організація охорони здоров’я, тим часом, повідомляє про дані, що встановлюють зв’язок між споживанням червоного м’яса і розвитком колоректального раку, раку підшлункової залози і простати. У багатьох країнах світу органи охорони здоров’я рекомендують обмежити вживання в їжу м’ясної продукції і червоного м’яса, оскільки з ними пов’язаний підвищений ризик смерті від хвороб серця, діабету та інших захворювань.

Червоне м’ясо — всі види м’яса (м’язової тканини) ссавців, включаючи яловичину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину і козлятину.