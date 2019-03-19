Кількість жертв обвалення будівель на півночі Китаю зросла до 15
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Кількість загиблих в результаті обвалення декількох житлових будинків в місті Ліньфень провінції Шаньсі на півночі Китаю зросла до 15. Про це у вівторок повідомило Центральне телебачення Китаю, передає УНН.
За інформацією китайської преси, з 79 потрапили в зону зсуву, 46 осіб самостійно вибралися з небезпечної зони. Як говориться в репортажі, на даний момент зниклими без вісті вважаються п'ять осіб.
Раніше повідомлялося про 7 загиблих.
Інцидент стався в п'ятницю минулого тижня приблизно о 18:00 за місцевим часом (12:00 Київ). За даними телебачення, в результаті сходу обвалу в місті обрушилися два житлових будинки, один приватний будинок і громадська лазня. Пошуки зниклих продовжуються.
Як повідомляв УНН, жертвами повені в Індонезії стали 77 осіб.