Число жертв обрушения зданий на севере Китая возросло до 15
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Количество погибших в результате обрушения нескольких жилых домов в городе Линьфэнь провинции Шаньси на севере Китая возросло до 15. Об этом во вторник сообщило Центральное телевидение Китая, передает УНН.
По информации китайской прессы, с 79 попали в зону оползня, 46 человек самостоятельно выбрались из опасной зоны. Как говорится в репортаже, на данный момент пропавшими без вести считаются пять человек.
Ранее сообщалось о 7 погибших.
Инцидент произошел в пятницу на прошлой неделе примерно в 18:00 по местному времени (12:00 Киев). По данным телевидения, в результате схода оползня в городе обрушились два жилых дома, один частный дом и общественная баня. Поиски пропавших продолжаются.
Как сообщал УНН, жертвами наводнения в Индонезии стали 77 человек.