Число жертв обрушения зданий на севере Китая возросло до 15

По информации китайской прессы, с 79 попали в зону оползня, 46 человек самостоятельно выбрались из опасной зоны. Как говорится в репортаже, на данный момент пропавшими без вести считаются пять человек.

Ранее сообщалось о 7 погибших.

Инцидент произошел в пятницу на прошлой неделе примерно в 18:00 по местному времени (12:00 Киев). По данным телевидения, в результате схода оползня в городе обрушились два жилых дома, один частный дом и общественная баня. Поиски пропавших продолжаются.

Как сообщал УНН, жертвами наводнения в Индонезии стали 77 человек.