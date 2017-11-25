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Кіберполіція повідомляє про масове розповсюдження нового вірусу Scarab

Кіберполіція повідомляє про масове розповсюдження нового вірусу Scarab

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. 24 листопада, було зафіксовано розповсюдження вірусу-шифрувальника Scarab за допомогою найбільшої спам-ботнет мережі "Necurs". Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції України.

Фахівці з кібербезбеки встановили, що з використанням "Necurs" було відправлено більше 12,5 мільйонів електронних листів в яких містилися файли з новою версією Scarab ransomware.

Електронні листи, в яких містився Scarab, були замасковані під архіви з відсканованими зображеннями.

Користувачі електронної пошти, отримуючи повідомлення, бачили що до нього начебто були прикріплені файли із зображеннями відсканованих документів. Ці листи містили всередині архів 7Zip, із заархівованим Visual Basic скриптом. Після його спрацювання на комп’ютер користувача завантажується та запускається EXE-файл - вірус Scarab ransomware.

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Сума викупу у повідомленні не вказується. Проте зловмисники звертають увагу жертви на тому, що сума викупу буде збільшуватися з часом, допоки потерпілий не зв’яжеться з авторами Scarab електронною поштою або BitMessage.

За добу до Департаменту кіберполіції Національної поліції України не надходило звернень та заяв з приводу ураження цим вірусом.

Нагадаємо, близько 200 організацій, більшість з яких знаходиться в Росії та Україні, постраждали від комп'ютерного вірусу Bad Rabbit

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