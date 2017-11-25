Киберполиция сообщает о массовое распространения нового вируса Scarab

Специалисты по кибербезбекы установили, что с использованием "Necurs" было отправлено более 12,5 млн электронных писем в которых содержались файлы с новой версией Scarab ransomware.

Электронные письма, в которых содержался Scarab, были замаскированы под архивы с отсканированными изображениями.

Пользователи электронной почты, получая сообщения видели что к нему якобы были прикреплены файлы с изображениями отсканированных документов. Эти письма содержали внутри архив 7Zip, с заархивированным Visual Basic скриптом. После его срабатывания на компьютер пользователя загружается и запускается EXE-файл - вирус Scarab ransomware.

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Сумма выкупа в сообщении не указывается. Однако злоумышленники обращают внимание жертвы на том, что сумма выкупа будет увеличиваться со временем, пока пострадавший не свяжется с авторами Scarab по электронной почте или BitMessage.

За сутки в Департамент киберполиции Национальной полиции Украины не поступало обращений и заявлений по поводу поражения этим вирусом.

Напомним, около 200 организаций, большинство из которых находится в России и Украине, пострадавших от компьютерного вируса Bad Rabbit