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"Хайпу не буде": заступник голови МЗС відреагував на порушення проти нього "справи"

"Хайпу не буде": заступник голови МЗС відреагував на порушення проти нього "справи"

Київ • УНН

 • 35300 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. Заступник міністра закордонних справ Василь Боднар вважає абсурдним відкриття проти нього справи за висловлення зовнішньополітичної позиції України. Про це він написав на особистій сторінці у Facebook, інформує УНН.

"Театр абсурду, п'єса в 3-х діях. Народний депутат України намагається притягнути до відповідальності заступника глави МЗС України (себто мою скромну особу) за зовнішньополітичну позицію України", - написав він.

За його словами, у цій історії "хайпу не буде".

"Не коментував попередні акти поганої режисури, не принижуватимусь і цього разу. Лише коротко відзначу наступне: відстоював і відстоюю національні інтереси і позицію Української держави; діяв у межах повноважень і компетенції на підставі чинного законодавства України", - зазначив дипломат.

Вказується, що у підписаному листі відображена офіційна позиція України, а не його особиста і він не мав на меті "ображати національні почуття будь-кого".

"Оцінку професійності та ефективності моїх дій дає мій безпосередній керівник - міністр закордонних справ, а також, за необхідності, керівництво держави та уряду. Готовий до захисту своєї честі, гідності та доброго імені всіма правовими засобами. Якщо хтось має намір мене "зламати", змусити відмовитися від державницького підходу до зовнішньої політики, то, як кажуть в Одесі: "Не дочекаєтесь!", - резюмував Боднар.

Раніше нардеп від "Слуги народу" Дарина Володіна повідомила у Telegram-канале, що за її повідомленням, ДБР відкрило кримінальне провадження щодо можливих неправомірних дій службових осіб МЗС. Нардеп посилалася на лист від МЗС, який наприкінці березня був надісланий до органів державної влади із підписом пана Боднара.

У листі йшлося про те, що Україна офіційно не визнає події 1915 року в Османській імперії геноцидом вірменського народу. У ньому містилася рекомендація посадовцям утриматися від участі у пам'ятних заходах з цієї нагоди на офіційному рівні, а також від використання терміну "геноцид вірменського народу". Також у листі йдеться, що у конвенції ООН термін "геноцид" має інше визначення, а також, відмічається, що Вірменія не визнала геноцидом Голодомор в Україні 1932-1933 років.

Як повідомлялося раніше в УНН, МЗС Вірменії викликало посла України через заяву про конфлікт із Азербайджаном.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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