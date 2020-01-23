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Кабмін навесні планує змінити податкове законодавство – прем’єр

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. Уряд до весни готує серйозні зміни у податкове законодавство в сторону зменшення і спрощення. Про це заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, виступаючи на Ukrainian Breakfast 2020 у Давосі, інформує УНН.

Кабмін навесні планує змінити податкове законодавство – прем’єр

"Нам потрібно переглянути систему оподаткування. Ми це розуміємо. Потрібно її спростити, зробити більш справедливою. На весну ми готуємо серйозні зміни в податкове законодавство в сторону зменшення і спрощення. Але рано зараз про це говорити, (про цю "архітектуру") ми її презентуватимемо пізніше", - сказав прем’єр.

Він заявив, що Україні також потрібно продовжувати валютну лібералізацію, та екстремально спростити умови працевлаштування.

Як повідомлялося в УНН, у січні парламентарі ухвалили в цілому законопроект №1209-1 (альтернативний до №1209) щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві. 

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