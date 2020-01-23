Кабмін навесні планує змінити податкове законодавство – прем’єр
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Уряд до весни готує серйозні зміни у податкове законодавство в сторону зменшення і спрощення. Про це заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, виступаючи на Ukrainian Breakfast 2020 у Давосі, інформує УНН.
"Нам потрібно переглянути систему оподаткування. Ми це розуміємо. Потрібно її спростити, зробити більш справедливою. На весну ми готуємо серйозні зміни в податкове законодавство в сторону зменшення і спрощення. Але рано зараз про це говорити, (про цю "архітектуру") ми її презентуватимемо пізніше", - сказав прем’єр.
Він заявив, що Україні також потрібно продовжувати валютну лібералізацію, та екстремально спростити умови працевлаштування.
Як повідомлялося в УНН, у січні парламентарі ухвалили в цілому законопроект №1209-1 (альтернативний до №1209) щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві.