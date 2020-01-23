Кабмин весной планирует изменить налоговое законодательство - премьер
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Правительство к весне готовит серьезные изменения в налоговое законодательство в сторону уменьшения и упрощения. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, выступая на Ukrainian Breakfast 2020 в Давосе, передает УНН.
"Нам нужно пересмотреть систему налогообложения. Мы это понимаем. Нужно ее упростить, сделать более справедливой. Весной мы готовим серьезные изменения в налоговое законодательство в сторону уменьшения и упрощения. Но рано сейчас об этом говорить (об этой "архитектуре") мы ее будем презентовать позже" , - сказал премьер.
Он заявил, что Украине также нужно продолжать валютную либерализацию, и экстремально упростить условия трудоустройства.
Как сообщалось в УНН, в январе парламентарии приняли в целом законопроект №1209-1 (альтернативный №1209) по совершенствованию администрирования налогов, устранению технических и логических неувязок в налоговом законодательстве.