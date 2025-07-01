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ISW: росія не планує зупинятися на вже окупованих територіях України

Київ • УНН

 • 314 перегляди

Аналітики ISW вказують, що рф має більші територіальні амбіції в Україні, ніж Крим та чотири анексовані області. путін та його оточення використовують наративи про "Донбас", "Новоросію" та "єдиний народ" для виправдання своїх зазіхань.

ISW: росія не планує зупинятися на вже окупованих територіях України

росія має більші територіальні амбіції в Україні, що виходять за межі Криму та чотирьох незаконно анексованих державою-агресоркою областей. Такий висновок роблять аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Вони, зокрема, вказують, що путін 30 червня провів нараду щодо соціально-економічного розвитку окупованих Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, під час якої він "часто називав окуповану Україну "Донбасом і Новоросією".

Речник кремля дмитро пєсков 30 червня відповів на заяву мера Одеси Геннадія Труханова від 27 червня про те, що Одеса не є "російським" містом і має свою власну історію, стверджуючи, що історія Одеси "нерозривно пов’язана" з росією

- йдеться у матеріалі.

Автори також нагадують, що помічник путіна володимир мединський 30 червня заявив, що росіяни та українці – це "один народ" з "історичною батьківщиною", і посилався на "давньоруські землі по обидва боки Дніпра, Новоросію та Крим".

Заяви путіна, пєскова та мединського від 30 червня – це лише останні заяви високопоставлених кремлівських чиновників, які вказують на масштаби територіальних амбіцій росії. путін повторив на Санкт-Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЄФ) 20 червня, що вважає російський та український народи "одним народом насправді"

- зазначають в ISW.

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Там підкреслюють, що й інші кремлівські чиновники послідовно заявляли, що не вважають Україну незалежною державою з власною історією, ідентичністю та культурою, окремою від росії.

"Постійна відданість російських чиновників цим наративам демонструє послідовну мету кремля знищити українську державу та поневолити український народ", - резюмують аналітики.

Нагадаємо

Напередодні речник кремля дмитро пєсков заявив, що російський диктатор володимир путін готовий до контактів і зустрічей із президентом США Дональдом Трампом. За словами путіна, він "з великою повагою" ставиться до американського політика та вважає, що його ініціативи у справі врегулювання війни в Україні є щирими.

Згодом спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що коментарі пєскова про "гальмування" мирних переговорів є безпідставними. Він наголосив на закликах США до негайного припинення вогню та необхідності тристоронніх переговорів.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Політика
Донецька область
Луганська область
Запорізька область
Інститут вивчення війни
Херсонська область
Крим
Україна
Одеса
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