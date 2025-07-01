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ISW: Россия не планирует останавливаться на уже оккупированных территориях Украины

Киев • УНН

 • 292 просмотра

Аналитики ISW указывают, что РФ имеет большие территориальные амбиции в Украине, чем Крым и четыре аннексированные области. Путин и его окружение используют нарративы о «Донбассе», «Новороссии» и «едином народе» для оправдания своих посягательств.

ISW: Россия не планирует останавливаться на уже оккупированных территориях Украины

россия имеет бо́льшие территориальные амбиции в Украине, выходящие за пределы Крыма и четырех незаконно аннексированных государством-агрессором областей. Такой вывод делают аналитики американского Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Они, в частности, указывают, что путин 30 июня провел совещание по социально-экономическому развитию оккупированных Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, во время которого он "часто называл оккупированную Украину "Донбассом и Новороссией".

Пресс-секретарь кремля дмитрий песков 30 июня ответил на заявление мэра Одессы Геннадия Труханова от 27 июня о том, что Одесса не является "русским" городом и имеет свою собственную историю, утверждая, что история Одессы "неразрывно связана" с россией

- говорится в материале.

Авторы также напоминают, что помощник путина владимир мединский 30 июня заявил, что русские и украинцы – это "один народ" с "исторической родиной", и ссылался на "древнерусские земли по обе стороны Днепра, Новороссию и Крым".

Заявления путина, пескова и мединского от 30 июня – это лишь последние заявления высокопоставленных кремлевских чиновников, указывающие на масштабы территориальных амбиций россии. путин повторил на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 20 июня, что считает русский и украинский народы "одним народом на самом деле"

- отмечают в ISW.

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Там подчеркивают, что и другие кремлевские чиновники последовательно заявляли, что не считают Украину независимым государством с собственной историей, идентичностью и культурой, отдельной от россии.

"Постоянная преданность российских чиновников этим нарративам демонстрирует последовательную цель кремля уничтожить украинское государство и поработить украинский народ", - резюмируют аналитики.

Напомним

Накануне пресс-секретарь кремля дмитрий песков заявил, что российский диктатор владимир путин готов к контактам и встречам с президентом США Дональдом Трампом. По словам путина, он "с большим уважением" относится к американскому политику и считает, что его инициативы по урегулированию войны в Украине являются искренними.

Впоследствии спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что комментарии пескова о "торможении" мирных переговоров являются безосновательными. Он подчеркнул призывы США к немедленному прекращению огня и необходимости трехсторонних переговоров.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политика
Донецкая область
Луганская область
Запорожская область
Институт изучения войны
Херсонская область
Крым
Украина
Одесса
Tesla
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