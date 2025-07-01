"Орвеллівські коментарі": Келлог відповів на заяви кремля про "гальмування" переговорів Україною та США
Київ • УНН
Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що коментарі пєскова про "гальмування" мирних переговорів є безпідставними. Він наголосив на закликах США до негайного припинення вогню та необхідності тристоронніх переговорів.
Заяви речника кремля дмитра пєскова про нібито гальмування США та Україною процесу "мирних" переговорів є безпідставними. Про це написав спецпредставник США Кіт Келлог у соцмережі Х, повідомляє УНН.
Деталі
За його словами, нещодавні коментарі пєскова щодо стану переговорів є "орвеллівськими". (Джордж Орвелл - англійський письменник, відомий завдяки роману-антиутопії "1984", у якій він зобразив тоталітарне суспільство - ред.).
Твердження Росії про те, що саме США та Україна гальмують мирні переговори, є безпідставними. Президент Трамп послідовно та непохитно наполягає на досягненні прогресу для припинення війни
Він підкреслив, що США закликають до негайного припинення вогню "і переходу до тристоронніх переговорів, щоб припинити війну".
"росія не може продовжувати тягнути час, бомбардуючи цивільні об’єкти в Україні", - наголосив американський дипломат.
Контекст
Напередодні речник кремля дмитро пєсков заявив, що російський диктатор володимир путін готовий до контактів і зустрічей із президентом США Дональдом Трампом. За словами путіна, він "з великою повагою" ставиться до американського політика та вважає, що його ініціативи у справі врегулювання війни в Україні є щирими.
Від схвалення розширення до "загрози": путін кардинально змінив риторику щодо НАТО - МЗС України29.06.25, 22:46 • 18423 перегляди