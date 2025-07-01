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"Орвеллівські коментарі": Келлог відповів на заяви кремля про "гальмування" переговорів Україною та США

Київ • УНН

 • 125 перегляди

Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що коментарі пєскова про "гальмування" мирних переговорів є безпідставними. Він наголосив на закликах США до негайного припинення вогню та необхідності тристоронніх переговорів.

"Орвеллівські коментарі": Келлог відповів на заяви кремля про "гальмування" переговорів Україною та США

Заяви речника кремля дмитра пєскова про нібито гальмування США та Україною процесу "мирних" переговорів є безпідставними. Про це написав спецпредставник США Кіт Келлог у соцмережі Х, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, нещодавні коментарі пєскова щодо стану переговорів є "орвеллівськими". (Джордж Орвелл - англійський письменник, відомий завдяки роману-антиутопії "1984", у якій він зобразив тоталітарне суспільство - ред.).

Твердження Росії про те, що саме США та Україна гальмують мирні переговори, є безпідставними. Президент Трамп послідовно та непохитно наполягає на досягненні прогресу для припинення війни

- зазначив Келлог.

Він підкреслив, що США закликають до негайного припинення вогню "і переходу до тристоронніх переговорів, щоб припинити війну".

"росія не може продовжувати тягнути час, бомбардуючи цивільні об’єкти в Україні", - наголосив американський дипломат.

Контекст

Напередодні речник кремля дмитро пєсков заявив, що російський диктатор володимир путін готовий до контактів і зустрічей із президентом США Дональдом Трампом. За словами путіна, він "з великою повагою" ставиться до американського політика та вважає, що його ініціативи у справі врегулювання війни в Україні є щирими.

Від схвалення розширення до "загрози": путін кардинально змінив риторику щодо НАТО - МЗС України29.06.25, 22:46 • 18423 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Політика
Джозеф Кіт Келлог
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна
Tesla
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