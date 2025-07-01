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«Оруэлловские комментарии»: Келлог ответил на заявления кремля о «торможении» переговоров Украиной и США

Киев • УНН

 • 126 просмотра

Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что комментарии пескова о «торможении» мирных переговоров безосновательны. Он отметил призывы США к немедленному прекращению огня и необходимости трехсторонних переговоров.

«Оруэлловские комментарии»: Келлог ответил на заявления кремля о «торможении» переговоров Украиной и США

Заявления официального представителя кремля дмитрия пескова о якобы торможении США и Украиной процесса "мирных" переговоров являются безосновательными. Об этом написал спецпредставитель США Кит Келлог в соцсети Х, сообщает УНН.

Детали

По его словам, недавние комментарии пескова относительно состояния переговоров являются "оруэлловскими". (Джордж Оруэлл — английский писатель, известный благодаря роману-антиутопии "1984", в которой он изобразил тоталитарное общество — ред.).

Утверждения России о том, что именно США и Украина тормозят мирные переговоры, являются безосновательными. Президент Трамп последовательно и неуклонно настаивает на достижении прогресса для прекращения войны

- отметил Келлог.

Он подчеркнул, что США призывают к немедленному прекращению огня "и переходу к трёхсторонним переговорам, чтобы прекратить войну".

"Россия не может продолжать тянуть время, бомбардируя гражданские объекты в Украине", - подчеркнул американский дипломат.

Контекст

Накануне официальный представитель кремля дмитрий песков заявил, что российский диктатор владимир путин готов к контактам и встречам с президентом США Дональдом Трампом. По словам путина, он "с большим уважением" относится к американскому политику и считает, что его инициативы по урегулированию войны в Украине являются искренними.

От одобрения расширения до «угрозы»: путин кардинально изменил риторику в отношении НАТО – МИД Украины29.06.25, 22:46 • 18423 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политика
Кит Келлогг
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина
Tesla
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