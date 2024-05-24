Грозові дощі на частині України та до 29°: прогноз погоди на сьогодні

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Київ • УНН

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Вночі без опадів, вдень 24 травня в Україні без опадів, вдень місцями на Правобережжі короткочасні дощі, грози, температура вночі 11-16°С, вдень 21-26°С, у південних областях до 29°С.

В Україні сьогодні вдень прогнозуються місцями на Правобережжі короткочасні дощі, грози, температура від 11°С уночі до 29°С удень, місцями поривчастий вітер, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом синоптиків, уночі без опадів, вдень на Правобережжі місцями короткочасні дощі, грози.

Вітер переважно східний, 7-12 м/с, вдень в Криму та Приазов'ї подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 11-16°; вдень 21-26°, на Одещині, Миколаївщині та Херсонщині до 29°; на високогір'ї Карпат вночі 6-11°, вдень 17-22°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°, в Києві вночі 14-16°, вдень 24-26°.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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