Грозові дощі на частині України та до 29°: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
Вночі без опадів, вдень 24 травня в Україні без опадів, вдень місцями на Правобережжі короткочасні дощі, грози, температура вночі 11-16°С, вдень 21-26°С, у південних областях до 29°С.
В Україні сьогодні вдень прогнозуються місцями на Правобережжі короткочасні дощі, грози, температура від 11°С уночі до 29°С удень, місцями поривчастий вітер, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, уночі без опадів, вдень на Правобережжі місцями короткочасні дощі, грози.
Вітер переважно східний, 7-12 м/с, вдень в Криму та Приазов'ї подекуди пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 11-16°; вдень 21-26°, на Одещині, Миколаївщині та Херсонщині до 29°; на високогір'ї Карпат вночі 6-11°, вдень 17-22°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°, в Києві вночі 14-16°, вдень 24-26°.