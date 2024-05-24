Грозовые дожди на части Украины и до 29°: прогноз погоды на сегодня

В Украине сегодня днем прогнозируются местами на Правобережье кратковременные дожди, грозы, температура от 11°С ночью до 29°С днем, местами порывистый ветер, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, ночью без осадков, днем на Правобережье местами кратковременные дожди, грозы.

Ветер преимущественно восточный, 7-12 м/с, днем в Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 11-16°; днем 21-26°, в Одесской, Николаевской и Херсонской областях до 29°; на высокогорье Карпат ночью 6-11°, днем 17-22°.

Погода в столичном регионе

На Киевщине ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 21-26°, в Киеве ночью 14-16°, днем 24-26°.