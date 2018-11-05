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Група депутатів прийшла до ВР у футболках "Хто замовив Катю Гандзюк"

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Група народних депутатів України оточила спікера парламенту Андрія Парубія і не давала почати засідання погоджувальної ради. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Спікера парламенту оточили група депутатів-єврооптимістів, а саме Мустафа Найєм, Альона Шкрум, голова фракції БПП Артур Герасимов та інші.

Додамо, що деякі з них одягнуті у футболки за написом “Хто замовив Катю Гандзюк”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Під МВС зібрали акцію через смерть активістки Гандзюк

Після невеликої дискусії, засідання погоджувальної Ради почалось.

Нагадаємо, про смерть громадської активістки і радниці мера Херсона Катерини Гандзюк у лікарні, де вона перебувала протягом останніх місяців із численними опіками шкіри після нападу, стало відомо 4 листопада. 31 липня невідомі облили її кислотою, внаслідок чого вона отримала хімічні опіки понад 30% шкіри. Гандзюк перенесла 11 операцій, однак не витримала важкої травми.

Як повідомило УНН джерело у правоохоронних органах, за попередніми даними, причиною смерті став тромб.

Після смерті Гандзюк справу нападу на неї з кислотою перекваліфікували на вбивство.

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