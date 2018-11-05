Группа депутатов пришла в ВР в футболках "Кто заказал Катю Гандзюк"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Группа народных депутатов Украины окружила спикера парламента Андрей Парубий и не давала начать заседание согласительного совета. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Спикера парламента окружили группа депутатов-еврооптимистов, а именно Мустафа Найем, Алена Шкрум, председатель фракции БПП Артур Герасимов и другие.
Добавим, что некоторые из них одеты в футболки с надписью "Кто заказал Катю Гандзюк".
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После небольшой дискуссии, заседания согласительного совета началось.
Напомним, о смерти общественной активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк в больнице, где она находилась в течение последних месяцев с многочисленными ожогами кожи после нападения, стало известно 4 ноября. 31 июля неизвестные облили ее кислотой, в результате чего она получила химические ожоги более 30% кожи. Гандзюк перенесла 11 операций, однако не выдержала тяжелой травмы.
Как сообщил УНН источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, причиной смерти стал тромб.
После смерти Гандзюк дело нападения на нее с кислотой переквалифицировали на убийство.