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Гроші на злітну смугу аеропорту Дніпра пролобіювали дніпровські депутати

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Поправка до Державного бюджету на 2019 рік про виділення 1 млрд грн на реконструкцію злітно-посадкової смуги аеропорту міста Дніпра була внесена народними депутатами від БПП Андрієм Павелком та Іваном Куліченком. Про це в ефірі 51 телеканалу розповів один із ініціаторів поправки, нардеп Іван Куліченко, передає УНН.

Так, відповідаючи на запитання глядачів каналу, чи сприятиме народний обранець будівництву аеропорту у Дніпрі, Куліченко сказав: "Уже сприяємо".

"Разом із нашим земляком і головою бюджетного комітету Андрієм Павелком ми подали поправку до Бюджету 2019 року на 1 млрд грн про фінансування злітно-посадкової смуги у нашому місті", - розповів він.

Проект реконструкції злітної смуги вже є, робочої документації поки що немає, додав Куліченко.

"Щоб не затримувати будівництво у наступному році, обласний бюджет заявив про готовність частково профінансувати розробку робочої документації", - додав нардеп.

Нагадаємо, як писав УНН, ФК "Дніпро" відсвяткував своє 100-річчя.

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