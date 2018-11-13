Деньги на взлетную полосу аэропорта Днепра пролоббировали днепровские депутаты

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106719 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113512 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 151066 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145401 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136902 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128427 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171831 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118101 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141659 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145413 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Деньги на взлетную полосу аэропорта Днепра пролоббировали днепровские депутаты

Деньги на взлетную полосу аэропорта Днепра пролоббировали днепровские депутаты

Киев  •  УНН

 • 10717 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Поправка в Государственный бюджет на 2019 год о выделении 1 млрд грн на реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта города Днепра была внесена народными депутатами от БПП Андреем Павелко и Иваном Куличенко. Об этом в эфире 51 телеканала рассказал один из инициаторов поправки, нардеп Иван Куличенко, передает УНН.

Так, отвечая на вопросы зрителей канала, будет ли способствовать народный избранник строительству аэропорта в Днепре, Куличенко сказал: "Уже способствуем".

"Вместе с нашим земляком и председателем бюджетного комитета Андреем Павелко мы подали поправку в Бюджет 2019 года на 1 млрд грн о финансировании взлетно-посадочной полосы в нашем городе", - рассказал он.

Проект реконструкции взлетной полосы уже есть, рабочей документации пока нет, добавил Куличенко.

"Чтобы не задерживать строительство в следующем году, областной бюджет заявил о готовности частично профинансировать разработку рабочей документации", - добавил нардеп.

Напомним, как писал УНН, ФК "Днепр" отпраздновал свое 100-летие.

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