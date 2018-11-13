Деньги на взлетную полосу аэропорта Днепра пролоббировали днепровские депутаты
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Поправка в Государственный бюджет на 2019 год о выделении 1 млрд грн на реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта города Днепра была внесена народными депутатами от БПП Андреем Павелко и Иваном Куличенко. Об этом в эфире 51 телеканала рассказал один из инициаторов поправки, нардеп Иван Куличенко, передает УНН.
Так, отвечая на вопросы зрителей канала, будет ли способствовать народный избранник строительству аэропорта в Днепре, Куличенко сказал: "Уже способствуем".
"Вместе с нашим земляком и председателем бюджетного комитета Андреем Павелко мы подали поправку в Бюджет 2019 года на 1 млрд грн о финансировании взлетно-посадочной полосы в нашем городе", - рассказал он.
Проект реконструкции взлетной полосы уже есть, рабочей документации пока нет, добавил Куличенко.
"Чтобы не задерживать строительство в следующем году, областной бюджет заявил о готовности частично профинансировать разработку рабочей документации", - добавил нардеп.
Напомним, как писал УНН, ФК "Днепр" отпраздновал свое 100-летие.