ФК "Дніпро" відсвяткував своє 100-річчя
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Футбольний клуб "Дніпро" є клубом видатних футбольних легенд, талант і безцінний досвід яких допоможуть відродитися ФК. Про це на своїй сторінці у Facebook написав президент Федерації футболу України Андрій Павелко, вітаючи клуб зі 100-річним ювілеєм, передає УНН.
Він нагадав, що "Дніпро" є дворазовим чемпіоном СРСР, володарем Кубка і Суперкубка СРСР, срібним призером Чемпіонату України і фіналістом Ліги Європи.
"Рідний клуб для багатьох видатних футболістів - справжніх Легенд українського футболу! Сьогодні ветерани "Дніпра", які виступали за команду у різні роки, подарували своїм вірним уболівальникам святковий поєдинок з ветеранами національної збірної.
Велика честь мати можливість поспілкуватися і привітати цих видатних футболістів з ювілеєм рідного клубу! Талант, успіхи і безцінний досвід Легенд "Дніпра" обов'язково допоможуть відродитися славному клубу!!! ФК "Дніпро", ветерани команди і віддані вболівальники клубу, з ювілеєм! Нових перемог і високих досягнень! Віримо, що невдовзі "Дніпро" повернеться у футбольну еліту України!!! Віримо у команду!!!" - зазначив президент ФФУ.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, вихованець ФК "Дніпро" потрапив на перегляд в іспанський "Альбасете".