ФК "Днепр" отпраздновал свое 100-летие
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Футбольный клуб "Днепр" является клубом выдающихся футбольных легенд, талант и бесценный опыт которых помогут возродиться ФК. Об этом на своей странице в Facebook написал президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко, поздравляя клуб со 100-летним юбилеем, передает УНН.
Он напомнил, что "Днепр" является двукратным чемпионом СССР, обладателем Кубка и Суперкубка СССР, серебряным призером Чемпионата Украины и финалистом Лиги Европы.
"Родной клуб для многих выдающихся футболистов – настоящих Легенд украинского футбола! Сегодня ветераны "Днепра", выступающие за команду в разные годы, подарили своим верным болельщикам праздничный поединок с ветеранами национальной сборной.
Большая честь иметь возможность пообщаться и поздравить этих выдающихся футболистов с юбилеем родного клуба! Талант, успехи и бесценный опыт Легенд "Днепра" обязательно помогут возродиться славному клубу!!! ФК "Днепр", ветераны команды и преданные болельщики клуба, с юбилеем! Новых побед и высоких достижений! Верим, что вскоре "Днепр" вернется в футбольную элиту Украины!!! Верим в команду!!!" - отметил президент ФФУ.
Напомним, как сообщал УНН, воспитанник ФК "Днепр" попал на просмотр в испанский "Альбасете".