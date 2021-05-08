Гандбол: визначились переможець та призери української Суперліги
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. У чемпіонаті чоловічої Суперліги з чоловічого гандболу сезону 2020/2021, були зіграні останні матчі та визначилась підсумкова турнірна таблиця, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію гандболу України.
Деталі
Титул найсильнішої команди України захистив запорізький “Мотор”. Для визначення чемпіона не знадобилась золота серія, яка була б призначена якби відстань між першою та другою командами турнірної таблиці склала менше восьми очок. Команда Гінтараса Савукінаса виграла обидва матчі ІІІ етапу проти “Академії гандболу” (47:22 та 43:12) та в підсумковій таблиці відірвалась від найближчого переслідувача на 10 пунктів.
Вдруге поспіль “срібло” національної першості завоював “Донбас”. Команда з Донецького регіону потрапила в призи чемпіонатів України вже у 15-й раз.
Команда Михайла Щукіна — “Одеса”, взявши два очки у переможному матчі проти “Донбасу”, убезпечила себе від серії за третє місце проти “Академії гандболу” — четвертої команди підсумкового заліку.
Доповнення
“Мотор” — переможець ювілейної 30-ї національної першості України. Це вже 9-й чемпіонський титул запорізького клубу, який нікому не віддає “золото” починаючи з 2013 року.