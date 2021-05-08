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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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3 марта, 07:14 • 154971 просмотра

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3 марта, 04:20 • 158318 просмотра

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2 марта, 18:35 • 233765 просмотра

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 150084 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 139592 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Гандбол: определились победитель и призеры украинской Суперлиги

Гандбол: определились победитель и призеры украинской Суперлиги

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 мая. УНН. В чемпионате мужской Суперлиги по мужского гандбола сезона 2020/2021, были сыграны последние матчи и определилась итоговая турнирная таблица, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию гандбола Украины.

Детали

Титул сильнейшей команды Украины защитил запорожский “Мотор”. Для определения чемпиона не понадобилась золотая серия, которая была бы предназначена бы расстояние между первой и второй командами турнирной таблицы составила менее восьми очков. Команда Гинтараса Савукинаса выиграла оба матча III этапа против “Академии гандболу” (47:22 и 43:12) и в итоговой таблице оторвалась от ближайшего преследователя на 10 пунктов.

Второй раз подряд “серебро” национального первенства завоевал “Донбасс”. Команда из Донецкого региона попала в призы чемпионатов Украины уже в 15-й раз.

Команда Михаила Щукина — “Одесса”, взяв два очка в победном матче против “Донбасса”, обезопасила себя от серии за третье место против “Академии гандболу” — четвертой команды итогового зачета.

Дополнение

“Мотор” — победитель юбилейной 30-й национальной первенства Украины. Это уже 9-й чемпионский титул запорожского клуба, который никому не отдает “золото” начиная с 2013 года.

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