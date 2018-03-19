Джима піднялася до десятки найкращих біатлоністок сезону
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Передостанній восьмий етап Кубку світу з біатлону вніс корективи у загальний заліку спортсменів в сезоні, повідомляє УНН з посиланням на сайт Міжнародного союзу біатлоністів.
Третє місце у спринті та п’яте у гонці переслідування в рамках восьмого етапу КС в норвезькому Голлменколені дозволили лідеру збірної України Юлії Джимі піднятися та замкнути десятку кращих загального заліку. Наша спортсменка з 483 балами тільки на один пункт відстає від француженки Анаїс Бесконд і на 11 від німкені Франциски Хільдебранд.
Натомість місце з топ-10 втратила Віта Семеренко, яка опинилася в норвезькому спринті поза межами топ-60. Зараз у біатлоністки 437 пунктів і 12 рядок. Її сестра Валентина замикає 20-ку кращих з 350 очками.
Інші українки розмістилися наступним чином: Меркушина (157 балів) — 37-ма, Підгрушна (96) — 47, Варвинець (84) — 51.
Додамо, що українські біатлоністки передчасно завершили біатлонний сезон 2017/2018 років, оскільки раніше українська влада прийняла рішення бойкотувати останній етап Кубка світу в Тюмені.