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Джима поднялась в десятку лучших биатлонисток сезона

Джима поднялась в десятку лучших биатлонисток сезона

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 марта. УНН. Предпоследний восьмой этап Кубка мира по биатлону внес коррективы в общий зачет спортсменов в сезоне, сообщает УНН со ссылкой на сайт Международного союза биатлонистов.

Третье место в спринте и пятое место в гонке преследования в рамках восьмого этапа КС в норвежском Голлменколени позволили лидеру сборной Украины Юлии Джимми подняться и замкнуть десятку лучших общего зачета. Наша спортсменка из 483 баллами только на один пункт отстает от француженки Анаис Бесконд и на 11 от немки Франциски Хильдебранд.

Зато место из топ-10 потеряла Вита Семеренко, которая оказалась в норвежском спринте за пределами топ-60. Сейчас в биатлонистки 437 пунктов и 12 строчку. Ее сестра Валентина замыкает 20-ку лучших из 350 очками.

Другие украинском разместились следующим образом: Меркушина (157 баллов) — 37-я, Пидгрушная (96) — 47, Варвинец (84) — 51.

Добавим, что украинские биатлонистки преждевременно завершили биатлонный сезон 2017/2018 годов, поскольку ранее украинская власть приняла решение бойкотировать последний этап Кубка мира в Тюмени.

Украинские Национальные Новости

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