Двоє українців увійшли до топ-50 талановитих молодих футболістів Європи

"Високий і рухливий воротар з відмінною реакцією, Трубін почав п'ять з шести матчів "Шахтаря" в Лізі чемпіонів УЄФА в цьому сезоні, не пропустив голи в трьох із цих п'ятих баталій", - сказано про Трубіна на сайті УЄФА.

Стосовно Забарного відзначили, що оборонець стабільно виступав за "Динамо" у всіх восьми баталіях "Динамо" (включаючи кваліфікацію) в Лізі чемпіонів.

Додамо, що серед найперспективніших гравців також опинилися: захисник "Роми" Мараш Кумбулла, півзахисник "Боруссії" (Дортмунд) Джуд Беллінгем, хавбек "Ліверпуля" Кертіс Джонс, вінгер "Барселони" Педрі, форвард "Мілана" Даніель Мальдіні та інші.