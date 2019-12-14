Дві українки потрапили до топ-15 спринту другого етапу КС з біатлону

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. В австрійському місті Хохфільцен жіночим спринтом розпочалась програма другого етапу Кубку світу з біатлону, передає кореспондент УНН.

Чиста стрільба на двох вогневих рубежах дозволила одному із лідерів української команди Валентині Семеренко увійти до топ-10 у підсумковому табелі про ранги – 9 результат (+34,7 с). Поборотися за медаль мала шанс наша Олена Підгрушна, але одна хиба при "стійці" відправила її на 12-й рядок з 45,7 с відставання від переможниці, якою стала італійка Доротея Вірер (1 промах).

До гонки переслідування серед українок також кваліфікувалася Віта Семеренко, яка фінішувала 52-ю (3 промахи) і Юлія Джима 55-та (3).

Відзначимо, що срібна медаль дісталася норвежці Тандервольд (0), "бронза" росіянці Міроновій (1) +18,3 с.

Додамо, що сьогодні другий етап Кубку світу продовжиться спринтом серед чоловіків.

Українські Національні Новини

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