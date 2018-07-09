Домогосподарка із Черкащини розповіла, як виграла мільйон у "Лото-Забава"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Жителька Черкаської області Ірина Здіорук була звичайною домогосподаркою, аж поки у квітні цього року не купила щасливий білет “Лото-Забава” з виграшем в 1 млн грн, передає УНН.
8 липня жінка завітала до студії “Лото-Забава”, де розповіла, як їй вдалося стати мільйонером та що тепер робитиме з виграними коштами.
“Ми граємо у лотерею близько 10 років. Але мільйонний виграш — вперше у нашому житті”, — зазначила вона.
Лотерея для родини черкащан — сімейна гра, зізналася мільйонерка.
“Наш тато грає в лотерею років 16, жити без гри вже не може. Тож, ми вирішили до нього приєднатися. До речі, саме він підтримував нас та вселяв у наші серця віру в перемогу”, — розповіла вона.
Ірина Здіорук мріє про Париж. Але зізнаватися, на що саме витратить виграні кошти, поки що не поспішає.
“Лікування, ремонт, відпустка — у нас великий перелік. Але остаточно ми ще не визначилися. Скажу одне — усі виграні кошти підуть, в першу чергу, на потреби дітей”, — розповіла мільйонерка.
Переможниця додала, що не збирається зупинятися на виграші.
“Ми продовжуватимемо купувати лотерейні білети та грати із вірою у перемогу”, — резюмувала вона.
А тим часом, у тому ж тиражі № 987, під час якого Ірині та її доньці вручили чек на 1 млн грн, в Україні з’явився новий, 295-й мільйонер за всю історію лотереї “Лото-Забава”.