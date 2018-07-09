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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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9 марта, 09:44 • 105815 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 13:20 • 127321 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Домохозяйка из Черкасской области рассказала, как выиграла миллион в "Лото-Забава"

Домохозяйка из Черкасской области рассказала, как выиграла миллион в "Лото-Забава"

Киев  •  УНН

 • 20893 просмотра

КИЕВ. 9 июля. УНН. Жительница Черкасской области Ирина Здиорук была обычной домохозяйкой, пока в апреле этого года не купила счастливый билет "Лото-Забава" с выигрышем в 1 млн грн, передает УНН.

8 июля женщина пришла в студию "Лото-Забава", где рассказала, как ей удалось стать миллионером и что теперь будет делать с выигранными деньгами.

"Мы играем в лотерею около 10 лет. Но миллионный выигрыш - впервые в нашей жизни", - отметила она.

Лотерея для семьи из Черкасской области - семейная игра, призналась миллионерша.

"Наш папа играет в лотерею лет 16, жить без игры уже не может. Поэтому, мы решили к нему присоединиться. Кстати, именно он поддерживал нас и вселял в наши сердца веру в победу", - рассказала она.

Ирина Здиорук мечтает о Париже. Но признаваться, на что именно потратит выигранные средства, пока не спешит.

"Лечение, ремонт, отпуск - у нас большой перечень. Но окончательно мы еще не определились. Скажу одно - все выигранные средства пойдут, в первую очередь, на нужды детей", - рассказала миллионерша.

Победительница добавила, что не собирается останавливаться на выигрыше.

"Мы будем продолжать покупать лотерейные билеты и играть с верой в победу", - резюмировала она.

А между тем, в том же тираже № 987, во время которого Ирине и ее дочери вручили чек на 1 млн грн, в Украине появился новый, 295-й миллионер за всю историю лотереи "Лото-Забава".

Украинские Национальные Новости

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