Домохозяйка из Черкасской области рассказала, как выиграла миллион в "Лото-Забава"

8 июля женщина пришла в студию "Лото-Забава", где рассказала, как ей удалось стать миллионером и что теперь будет делать с выигранными деньгами.

"Мы играем в лотерею около 10 лет. Но миллионный выигрыш - впервые в нашей жизни", - отметила она.

Лотерея для семьи из Черкасской области - семейная игра, призналась миллионерша.

"Наш папа играет в лотерею лет 16, жить без игры уже не может. Поэтому, мы решили к нему присоединиться. Кстати, именно он поддерживал нас и вселял в наши сердца веру в победу", - рассказала она.

Ирина Здиорук мечтает о Париже. Но признаваться, на что именно потратит выигранные средства, пока не спешит.

"Лечение, ремонт, отпуск - у нас большой перечень. Но окончательно мы еще не определились. Скажу одно - все выигранные средства пойдут, в первую очередь, на нужды детей", - рассказала миллионерша.

Победительница добавила, что не собирается останавливаться на выигрыше.

"Мы будем продолжать покупать лотерейные билеты и играть с верой в победу", - резюмировала она.

А между тем, в том же тираже № 987, во время которого Ирине и ее дочери вручили чек на 1 млн грн, в Украине появился новый, 295-й миллионер за всю историю лотереи "Лото-Забава".