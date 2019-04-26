Діючий володар Кубку Стенлі вилетів з першого раунду плей-оф
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. “Вашингтон Кепіталз” не захистив титул володарів Кубка Стенлі, програвши “Кароліні Харрікейнз” у другому овертаймі сьомого матчу серії першого раунду плей-оф турніру, повідомляє УНН з посиланням на сайт НХЛ.
По ходу цього матчу “Кароліна” програвала 0:2 і 1:3, але зуміла наздогнати “Кепіталз” і перемогти. Брок Макгінн закинув шайбу на 12-й хвилині другого овертайму — 4:3.
“Важка поразка. Ми володіли ініціативою в перших двох періодах. Відмінна була серія. Жорстка, маса переживань”, сказав капітан “Кепіталз” Олександр Овечкін.
Примітно, що “Харрікейнз” зазнали двох поразок у перших двох матчах серії, але зуміли пробитися далі. Окрім того, команда вийшла до другого раунду вперше з 2009 року і зустрінеться там з “Нью-Йорк Айлендерс”.
Зазначимо, що в інших парах другого кола плей-оф “Коламбус” протистоятиме “Бостону”, “Даллас” зійдеться із “Сент-Луїсом”, а “Колорадо” зіграє проти “Сан-Хосе”.
Нагадаємо, що Овечкін минулого року з Кубку Стенлі їв пельмені.