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Директор ДП "Украерорух" тримає в готівці близько 100 тис. доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Директор ДП "Украерорух" Дмитро Бабейчук задекларував понад 850 тис. грн доходу за 2017 рік. Про це свідчать дані електронної декларації Бабейчука за 2017 рік, передає УНН.

Так, у 2017 році Бабейчук отримав 847,2 тис. грн заробітної плати та 4 тис. грн процентів від вкладів, розміщених у “Ощадбанк” та “Райфайзен Банк Аваль”.

Також, Бабейчук вказав, що тримає у банку 150 тис. грн та 132 долл. Готівкою директор ДП тримає 250 тис. грн, 97 тис. долл. та 15 тис. євро.

Крім того, Бабейчук вказав, що має 50 тис. грн активів у дорогоцінних (банківських) металах.

Також, Бабейчук є власником цінних творів мистецтва — 81 картини, а ще носить годинник Ulisse Nardin.

Директор ДП “Украерорух” володіє двома квартирами у Києві загальною площею 55,6 кв м. та 77,4 кв. м., двома гаражами та нежилим приміщенням загальною площею 40,3 кв м.

При цьому, Бабейчук не задекларував жодного транспортного засобу. Відсутність автомобілів у його володінні підтверджує і витяг МВС.

Разом з тим, відповідно до даних Рахункової палати, відомство Омеляна незаконно виплатило Бабейчуку майже чверть мільйона гривень премій.

Нагадаємо, колектив ДП “Украерорух” вимагає звільнити Бабейчука з посади директора через підозру у корупції та неефективне керування підприємством.

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